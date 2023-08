Das wertvollste Auto in der Sammlung von Neymar Jr ist der Lamborghini Veneno. Nur vier Exemplare entstanden zum 50-jährigen Jubiläum der Supersportmarke, wovon wiederum nur drei verkauft wurden. Auf Basis des Aventador leistet dessen V12 751 PS (552 kW). In 2,8 Sekunden knackt er die 0-100-Marke und sprintet weiter bis 355 Sachen. Dreieinhalb Millionen Euro verlangte Lamborghini anno 2013. Zehn Jahre später wird sein Wert auf etwa zehn Millionen Euro geschätzt.

Fußballspielen und sogar Autofahren kann manchmal anstrengend sein in einem fremden Land. Damit Neymar Jr sich nicht auf dem Weg zum Match verfährt, steht ihm rund um die Uhr ein privater Chauffeur in einer Mercedes V-Klasse zur Verfügung. Den Basispreis von 60.000 Euro dürfte die Fußballer-Konfiguration deutlich überbieten.

Neymar hat wie viele Fußballer ein Faible für PS-starke Preziosen und dank Rekordgehältern auch die Mittel dazu. Von seinem neuen Club Al-Hilal fordert er gleich beides. Seine neuen Boliden und seine bisherige Auto-Sammlung stellen wir hier vor. Mit dabei: Mercedes, Lamborghini und Aston Martin!

Mercedes, Lambroghini & Aston Martin in der Autosammlung von Neymar

Es ist der Transfer des Jahres: Neymar, einer der besten Fußballer der Welt, folgt dem Ruf des Geldes und unterschreibt beim Saudi-Arabischen Club Al-Hilal einen auf 200 Millionen Euro geschätzten Zweijahresvertrag. Kurios muten dabei die mutmaßlichen Forderungen an seinen neuen Arbeitgeber an, die neben einem Privatjet auch explizite Autowünsche enthalten sollen. Damit der PS-Fan also auch in der Wüste standesgemäß unterwegs sein kann, soll ihm der Verein laut Medienberichten unter anderem einen Aston Martin DBX, einen Bentley Continental GT, einen Lamborghini Huracán, vier Mercedes G-Klassen und einen Mercedes-Van inklusive Chauffeur stellen. Damit soll nicht nur er und seine Familie rund um die Uhr mobil bleiben, sondern auch sein Freundeskreis. Aus den Forderungen lässt sich schließen, dass Neymar seine bisherige Autosammlung vorerst nicht zu seinem neuen Zuhause verlagert. Neben ihr wirken die nun geforderten Modelle tatsächlich wie "billige" Massenware. Besagte Kollektion präsentieren wir in der Bildergalerie! Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

