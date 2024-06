Diese EM-Stars sind nur auf dem Platz schnell

Romelu Lukaku hat es sich einfach gemacht und lässt sich von Maserati dafür bezahlen, exquisite italienische Autos zu fahren. Zumindest zeitweise war er daher auch im Supersportler MC20 unterwegs, der mit eigens entwickeltem 630-PS-V6 (463 kW) in 2,9 s auf Landstraßentempo sprintet. Aber auch im Lamborghini Urus wurde der Stürmer in der Vergangenheit bereits gesichtet. In welcher Edelkarosse wir den Belgier wohl in Zukunft sehen?

Im März 2024 musste Leroy Sané dem Sieg der deutschen Mannschaft gegen die Niederlande aufgrund einer Rotsperre noch als Zuschauer beiwohnen, bei der EM 2024 ist er jedoch ziemlich sicher Bestandteil des Kaders. Sein Stammverein Bayern München ist zwar mit Mobilitätspartner Audi verbandelt, doch böse Zungen behaupten, der gebürtige Essener habe nach wie vor seinen Mercedes SLS AMG Black Series in der Garage stehen – allerdings in Schwarz statt wie hier abgebildet in Gelb. Spione jedenfalls wollen den 28-Jährigen in den vergangenen Jahren noch in dem flügeltürigen Untetüm gesichtet haben. Wenn dem so ist, dürften ihm der V8 mit 631 PS (464 kW) und die saftige Höchstgeschwindigkeit von 315 km/h nach wie vor Freude bereiten.

Toni Kroos war zwar bereits am WM-Titel 2014 beteiltigt, gehört aber noch längst nicht zu den alten Eisen. So reaktivierte Bundestrainer Julian Nagelsmann den Mittelfeld-Spieler für die EM 2024 nach mehrjähriger Länderpielpause. Der Mecklenburg-Vorpommer ist für gewöhnlich bei Real Madrid zu finden und wird dementsprechend von BMW gesponsert. Dabei entschied er sich für den vollelektrischen BMX iX xDrive50, der in Sachen Performance mit 385 kW (523 PS) und einem Sprintwert von 4,6 s nicht unbedingt von schlechten Eltern ist. Ob der Ecken-Spezi nach wie vor mit seinem Ferrari 488 und seinem Mercedes-AMG G 63 fossile Treibstoffe verbrennt, ist nicht überliefert.

Harry Kane machte mit dem Transfer vom englischen Verein Tottenham zu Bayern München und der dazugehörigen Ablöse im dreistelligen Millionenbereich von sich reden. Aber nicht nur das: Wie es sich für einen englischen Gentleman gehört, hat der Brite auch eine Schwäche für Autos von der Insel. So ist der Stürmer unter anderem mit einem Bentley Continental GT in der abgespeckten Supersports-Variante unterwegs. Der Luxusschlitten aus dem Jahre 2017 strahlt nicht nur materielle Sicherheit aus, sondern hat es mit einem 6,0-l-Zwölfzylinder und 710 PS (522 kW) auch in sich.

Dass Superstar Cristiano Ronaldo aus Portugal eine Vorliebe für Bugattis hat, ist kein Geheimnis. Ein jüngerer Zugang in seiner Sammlung ist aber besonders spektakulär: einer von nur zehn Bugatti Centodieci. Angeblich soll sein Exemplar sogar entsprechend seiner Rückennummer das siebte in der Kleinstserie sein. Unter der Haube hat der Hypersportwagen den legendären 8,0-l-W16 mit 1600 PS (1176 kW). Kostenpunkt: rund 10 Mio. Euro!

Am 14. Juni 2024 startet die Fußball-EM in Deutschland! Grund genug, einen Blick auf die exklusiven Karossen einiger Top-Spieler zu werfen. Spoiler: Es wird teuer ...

Das sind die Autos der EM 2024-Stars

Wenn vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 in Deutschland um den EM-Titel gekickt wird, stehen nicht nur hervorragende Sportler aus ganz Europa auf dem Platz, sondern auch viele Millionäre mit Vorliebe für Pferdestärken. Schaut man sich die Gehälter an, können sich die Jungs definitiv den ein oder anderen Exoten leisten. Superstar Cristiano Ronaldo mag mit seinem angeblichen Jahresgehalt von 200 Mio. Euro in Saudi-Arabien die Ausnahme sein, aber auch der frisch in der Bundesliga gelandete Harry Kane verarmt mit 25 Mio. Euro bei Bayern München nicht gerade.

Grund genug, mal einen Blick in die Garagen der Ballkünstler zu werfen, oder? Vorab sei gesagt, dass bei vermutlich keinem der Spieler der hier abgebildete Wagen der einzige fahrbare Untersatz ist – der Trend geht eher zu einer Handvoll Luxusautos. Was die Topstars der EM 2024 also fahren, zeigen wir in der Bildergalerie und lieferen obendrein noch interessante Fakten – viel Spaß beim Durchklicken! Und wer sein Auto rechtzeitig zur EM 2024 "Corso-fit" machen möchte, findet hier die besten Fanartikel. Und hier erklären wir, was hinter EM 2024-Hauptsponsor BYD steckt.

Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Leslie & Cars fährt den Ferrari Purosangue (2023) im Video: