Wir nahmen uns bei der Testfahrt den Kombi-ähnlichen Cross Turismo in der bislang stärksten Ausführung Turbo S vor. An der Performance-Spitze wird er mit dem Facelift vom Turbo GT abgelöst.

Das neue Porsche Taycan Cross Turismo Facelift (2024) setzt als Turbo S neue Bestmarken bei Power, Ladeleistung, Dynamik und Komfort und mobilisiert bis zu 700 kW (952 PS). Erste Testfahrt!

Nicht dass der Porsche Taycan zu schwach gewesen wäre. Doch damit er an der Spitze des Segments bleibt, hat man mit dem Facelift 2024 nochmal nachgelegt – und zwar kräftig. Das bisherige Topmodell Turbo S stand mit maximal 560 kW (761 PS) im Boost-Modus bereits ausgesprochen gut im Futter. Aber der überarbeitete Stromer hat nun den neuen PSM-Motor aus dem Macan an der Hinterachse und liefert neuerdings eine Systemleistung von 570 kW (775 PS) – dauerhaft. Für spontane Zwischenspurts verfügt der neue Porsche Taycan Turbo S zudem über eine Push-to-pass-Funktion, die per Tastendruck auf den Modus-Regler für zehn Sekunden weitere 70 kW (95 PS) freisetzt.

Noch nicht genug? Ist die Launch Control aktiv, wird die Leistung kurzfristig sogar auf 700 kW (952 PS) geboostet und ermöglicht schier irrsinnige Katapultstarts: So schießt die Kombi-Variante Cross Turismo bei der ersten Testfahrt in nur 2,5 s aus dem Stand auf 100 km/h, 200 sind in 7,9 s erreicht, und die Spitze beträgt 260 km/h. Wem das immer noch nicht reicht, der sollte sich den Porsche Taycan Turbo GT näher ansehen.

Das Porsche Taycan Facelift (2024) im Video:

Testfahrt: Neues Porsche Taycan Cross Turismo Facelift (2024) mit bis zu 320 kW Ladeleistung

Aber das neue Porsche Taycan Facelift (2024) gibt bei der ersten Testfahrt nicht nur mehr Leistung ab, es nimmt auch höhere Ladeleistungen auf. Bis zu 320 kW sind möglich – und das zudem in einem deutlich breiter gefassten Temperaturbereich des Akkus. Die Batterie hat dank geänderter Zellchemie eine höhere Energiedichte und kommt auf eine Nutzkapazität von 97 kWh. Das ergibt eine WLTP-Reichweite von fast 600 km. Geht der Saft zur Neige, lädt der Akku am HPC-Lader in 18 min wieder von zehn auf 80 Prozent auf. Übrigens: Die Rekuperationsleistung beträgt maximal 400 kW.

Optional auch aktive Luftfederung

Das Standard-Fahrwerk im neuen Porsche Taycan Cross Turismo Facelift (2024) ist eine Zwei-Kammer-Luftfederung mit adaptiver Zwei-Ventil-Dämpfung, die ein spürbar geschmeidigeres Abrollen ermöglicht und zugleich für eine enorme Querdynamik garantiert. Optional bietet man in Stuttgart zudem ein neuartiges aktives Fahrwerk an. Dieses arbeitet mit einer Ein-Kammer-Luftfeder und aktiven Zwei-Ventil-Dämpfern, die in Sekundenbruchteilen die erforderlichen Volumenströme bereitstellen. Doch der Porsche Taycan Turbo S fühlt sich dadurch bei unserer ersten Testfahrt keineswegs entkoppelt an, sondern überzeugt mit einem sanften Anfedern auf Fugen und Dellen. Bodenwellen gleicht das Fahrwerk fast vollständig aus und bewahrt alle an Bord vor unangenehmer Schaukelei.

Dynamik und Komfort vereint im Turbo S

Selbst heftige Kuppen lassen das neue Porsche Taycan Facelift (2024) kaum aus den Federn gehen, beziehungsweise nach dem Überfahren tief eintauchen. Es herrscht durchweg Ruhe im Aufbau, was besonders die Beifahrer:innen schätzen werden. Hinter dem Lenkrad freut man sich indes freut sich über ein jederzeit berechenbares und punktgenau agierendes Handling. Messerscharfe Lenkimpulse, sanfte Lastwechselreaktionen und eine schlicht phänomenale Traktion machen den Turbo S Cross Turismo auf winkligen Landstraßen so handlich, dass man ihm bei der ersten Testfahrt weder sein Gewicht von gut 2,3 t noch die Größe von fast fünf Metern anmerkt.

Außerdem punktet das Porsche Active Ride-Fahrwerk mit weiteren Komfort-Gimmicks: Der Taycan Turbo S kann sich etwa sanft in die Kurven hineinlehnen oder dem Eintauchen beim Bremsen oder Beschleunigen gezielt entgegenwirken. Klingt schräg, funktioniert aber super. Und: Im Sport- oder Sport Plus-Modus sind diese Funktionen zugunsten eines bestmöglichen Fahrbahnkontakts abgeschaltet.

Technische Daten

AUTO ZEITUNG 09/2024 Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo Facelift (2024) Technische Daten Motor zwei permanenterregte Synchronmaschinen (v./h.) Antrieb Konstantübersetzung (v.), autom. 2-Gang-Getriebe (h.); Allradantrieb Systemleistung 700 kW/952 PS (bei Launch Control) Max. Drehmoment 1110 Nm (bei Launch Control) Kapazität/Spannung 97 kWh (netto), 800 V Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4974/1967 (2144)*/1407 mm Leergewicht/Zuladung 2325/555 kg Kofferraumvolumen 405-1171 l (h.), 84 l (v.) Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 2,5 s Höchstgeschwindigkeit 260 km/h Verbrauch auf 100 km 19,1 kWh Reichweite 596 km Kaufinformation Grundpreis 211.300 € Alle Daten Werksangaben; *Breite mit Außenspiegel