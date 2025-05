Noch bevor ich einsteige, bin ich skeptisch. Nicht schon wieder so ein SUV, der mehr Sportwagen sein will, als ihm guttut. Der neue Smart #5 Brabus (2025) wirkt wie der nächste Versuch, Leistung mit Lifestyle zu vermählen – typisch Show, wenig Substanz? Falsch gedacht. Schon die ersten Meter meiner ersten Testfahrt belehren mich eines Besseren. Denn was hier antritt, ist kein Blender. Es ist ein elektrischer Muskelprotz mit messerscharfem Fahrverhalten – und einem enormen Überraschungseffekt. 475 kW, also satte 646 PS, sorgen für eine brachiale Beschleunigung. In 3,8 s katapultiert sich der #5 auf 100 km/h. Dabei wiegt der Koloss rund 2,3 t – ohne die Person am Steuer. Und trotzdem fühlt es sich an, als würde er die Straßen von Portugal glatt ein Stück nach hinten schieben, statt sich darüber hinwegzubewegen.

Doch pure Gewalt alleine macht noch keinen guten Sportler. Was den Brabus ausmacht, ist sein fahrdynamisches Feingefühl. Kaum eine Spur von Wankbewegung, kein nervöses Zucken beim Anlenken und das Lenkmoment leistet im Brabus-Modus ordentlich Widerstand. Wer lieber entspannt gleitet, kann auf weichere Modi zurückgreifen, spürt aber trotzdem: Hier ruht unter dem rechten Fuß stets ein Biest. Auch das Fahrwerk überrascht: kein adaptives Luftsystem, sondern nur ein konventionelles Stahlfahrwerk. Aber: präzise abgestimmt. Weder zu hart, noch zu weich. Tatsächlich gibt es sogar ein adaptives Luftfahrwerk – allerdings nur in China. Denn selbst in der Brabus-Edition bietet das SUV noch jede Menge Restkomfort.

Testfahrt: Smart #5 Brabus kann Attacke und Komfort

In der Lenkung und im Fahrpedal ist die Spreizung zwischen Komfortmodus und volle Attacke deutlich spürbar. Mit mehr Servounterstützung gibt sich der neue Smart #5 Brabus (2025) bei der ersten Testfahrt doch recht mühelos. Aber Achtung: wer im Komfortmodus glaubt vor der Nackenklatsche sicher zu sein, irrt. Wenn das Pedal gänzlich durchgedrückt wird, wird selbst in den nicht sportlichen Modi die erbarmungslose Leistung abgerufen. Der kleine Turbo-Schub wird nämlich durch einen traditionellen Kickdown-Schalter aktiviert – das kam völlig überraschend für mich. Zumal sich der Smart mit allen vier Rädern und bis zu 710 Nm Drehmoment in den Asphalt krallt. Bei 210 km/h ist allerdings Schluss.

Es geht natürlich auch ohne Rasierklingen zwischen den Zähnen: ab 250 kW, also 340 PS, startet das Einstiegsmodell. Insgesamt sind es sechs an der Zahl. Jeweils drei mit Single Motor und Hinterradantrieb und drei in der Dual Motor-Ausführung. Viel mehr bleibt dann nicht mehr zu wählen, außer die Farbe, die Ausführung des Interieurs und eine Anhängerkupplung (so nachrüsten). 1,6 t darf der smarte Elektriker ziehen. Bis auf das Einstiegsmodell Pro sind alle weiteren Optionen mit einer 800-V-Technologie ausgestattet. Das bedeutet bis zu 400 kW Ladeleistung. Im Umkehrschluss lässt sich der 100-kWh-Akku an einer geeigneten Schnellladestation in unter 18 min von 10 auf 80 % aufladen. Bedenken hinsichtlich der Batterielebensdauer begegnet der Hersteller mit einer Garantie von acht Jahren oder 160.000 km.

In wenigen Handgriffen in Schlaf- und Ruhebereich verwandelt

Der neue Smart #5 (Brabus) lässt sich mit wenigen Handgriffen in einen komfortablen Schlaf- und Ruhebereich verwandeln. Im Camping-Modus entstehen durch umklappbare Sitze fast ebene Flächen – so ergibt sich eine großzügige Liegefläche von 2,70 m. Genug Raum, um entspannt zu liegen und gleichzeitig das Gepäck zu verstauen. In China wird dafür eine passende Matratze angeboten; ob sie auch in Deutschland erhältlich sein wird, ist derzeit noch offen.

Auch für Unterhaltung ist gesorgt: Über integrierte Streamingdienste lassen sich bequem Filme und Serien über einen 13-Zoll-OLED-Bildschirm genießen. Dabei lässt die Soundanlage keine Wünsche offen – 20 High-End-Lautsprecher von Sennheiser verwandeln jede (Test-)Fahrt oder Ruhepause in ein akustisches Erlebnis. Angesichts all der Ausstattung Und Leistungsdaten könnte man hier schon mit einem sechsstelligen Preis rechnen. Doch weit gefehlt: Die Brabus-Variante startet bereits bei 60.990 Euro, die Einstiegsvariante ist sogar ab 45.900 Euro erhältlich (Stand: Mai 2025).

Technische Daten des Smart #5 Brabus (2025)

AUTO ZEITUNG 13/2025 Smart #5 Brabus Technische Daten Motor Permanenterregte Synchron- und Asynchronmaschine Antrieb Allrad Systemleistung 475 kW/646 PS Max. Drehmoment 710 Nm Kapazität/Spannung 94 kWh (netto)/800 V Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4695/1920/1705 mm Leergewicht/Zuladung 2378/502 kg Kofferraumvolumen 630-1530 l Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 3,8 s Höchstgeschwindigkeit 210 km/h Verbrauch auf 100 km 19,9 kWh Reichweite 540 km Kaufinformationen Grundpreis 69.900 € Marktstart April 2025 Alle Daten Werksangaben