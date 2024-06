Kompakter Leisetreter

Der neue Skoda Elroq ist der kleine Bruder des Enyaq und das erste Batterie-elektrische Kompakt-SUV aus dem Hause Skoda. Worauf wir uns bei dessen Marktstart im Herbst 2024 freuen dürfen, klärt eine erste Testfahrt im Prototyp!

Beim neuen Skoda Elroq (2024) könnte man fast vom Beginn einer neuen Ära der Marke sprechen. Der kompakte Stromer mit großzügiger Bodenfreiheit ist das erste Modell, das auf die neue Designsprache "Modern Solid" setzt. Die künftigen Fahrzeuge sollen minimalistisch und funktional sein. Dazu kommt ein geräumiges Interieur. Der Elroq ist das erste von insgesamt sechs batterieelektrischen Autos, die Skoda in den nächsten Jahren auf den Markt bringen möchte. Der kompakte Crossover ist das elektrische Pendant zum Karoq und eng mit dem 16 cm längeren Enyaq verwandt. Demnach basiert auch der Neuling auf dem Modularen E-Antriebsbaukasten (MEB) von Volkswagen. Nicht gerade überraschend ist die Elroq-Antriebspalette, denn die kennt man bereits von anderen Stromern des Konzerns.

Mit Heckantrieb und 125 kW (170 PS) geht es los. Beim Elroq 50 kommt eine netto 52 kWh fassende Batterie zum Einsatz. Einen größere Akku mit 59 kWh netto gibt es in der Version 60. Ein etwas stärkerer E-Motor kommt hier auf 204 PS (150 kW). Den großen Akku mit 77 kWh und bis zu 560 km Reichweite bietet die Version 85, die 210 kW (286 PS) leistet. Gekoppelt an den Top-Akku bestehtzudem die Option auf Allradantrieb mit 220 kW (299 PS) aus zwei E-Motoren (einer pro Achse). Zum Thema Ladezeiten verrät Skoda noch nicht viel. Die große Batterie soll man mit bis zu 175 kW Gleichstrom (DC) laden können. Für alle Varianten soll die Standzeit ander Schnellladesäule von zehn auf 80 Prozent knapp 30 min betragen.

Erste Testfahrt mit dem neuen Skoda Elroq (2024): Handlich & kompakt

Für unsere erste Testfahrt im Prototypen steht der stärkste Hecktriebler bereit – die Version 80 mit 210 kW (286 PS). Die Route führt durch Amsterdam und seine Umgebung. Die kleinen und engen Straßen mit zahlreichen Fahrradfahrenden bringen einen hinter dem Steuer ganz schön ins Schwitzen. Hier machen sich die handlichen Abmessungen des neuen Skoda Elroq (2024) und der Wendekreis von unter zehn Metern bezahlt. Zusätzlich hilft die erhöhte Sitzposition, das Verkehrsgeschehen im Blick zu halten. Die Lenkung passt gut zum Auto und gibt eine direkte Rückmeldung. Die Dämpferhärte des Fahrwerks lässt sich in 15 Stufen einstellen.

Dennoch spürt man stets, dass ein schwerer Akku an Bord ist. Bemerkbar macht sich dessen Gewicht durch eine tendenziell straffe Straßenlage. Fahrbahnunebenheiten werden von den Insassen wahrgenommen. Ein Aufschaukeln findet aber nicht statt,weil sich der Crossover schnell wieder fängt. Besonders beim Überfahren von Bremsschwellen, von denen es in den Niederlanden viele gibt, erinnert das Verhalten des Crossovers stark an den Enyaq. Kein Wunder: Die beiden besitzen den gleichen Antrieb, und der Radstand von 2,77 m ist identisch. Der Neuling hat aber deutlich kürzere Überhänge, was ihn in einer Metropole wie Amsterdam zu einem deutlich handlicheren Begleiter macht.

Die Konkurrenten:

Unter der Tarnfolie setzt der neue Skoda Elroq (2024) auf Voll-LED-Leuchten, optional auch mit Matrix-LEDs. Aerodynamisch optimierte Felgen sind in 19- bis 21-Zoll-Größe erhältlich. Im Innenraum gibt es ein fünf Zoll großes digitales Cockpit mit allen wichtigen Fahrdaten sowie ein 13-Zoll-Display zur Bedienung weiterer Funktionen. Für seine Klasse bietet der Elroq ein ordentliches Platzangebot, vor allem auf den hinteren Sitzen. Der Kofferraum fast 470 bis 1580 l. Das Angebot an praktischen Features wurde unter anderem um ein Netz im Kofferraum erweitert. Hier lässt sich das Ladekabel verstauen. Auf diese Weise wird das Fehlen eines Frunks wettgemacht.

Technische Daten

AUTO ZEITUNG 02/2024 Skoda Enyaq Technische Daten Motor Permanenterregte Synchronmaschine Getriebe/Antrieb 1-Gang-Reduktionsgetriebe; Hinterrad Systemleistung 210 kW/286 PS Max. Drehmoment 545 Nm Spannung/Batterie-Kapazität 400 V/52 kWh Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4490/k.A./1630 mm Leergewicht/Zuladung k.A./k.A. Kofferraumvolumen 470-1580 l Fahrleistungen (Werksangaben) Beschleunigung (0-100 km/h) k.A. Höchstgeschwindigkeit 160 km/h Verbrauch auf 100 km k.A. Reichweite 560 km Kaufinformationenca. 35 . Basispreis ca 35.000 € Marktstart Ende 2024