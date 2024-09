Von wegen billig: China kann auch Lifestyle und will deshalb jetzt mit dem neuen Ora Funky Cat (2023) Konkurrenten wie Mini & Co. die Schau stehlen. So schlägt sich der Stromer bei der ersten Testfahrt.

Katzen sind in den sozialen Netzwerken Kult – und wenn es nach Ora geht, dann geben sie bald auch auf den Straßen unserer Städte den Ton an. Denn mit dem neuen Ora Funky Cat (2023), mit dem wir eine erste Testfahrt unternehmen dürfen, bringt die Lifestyle-Marke des chinesischen Giganten Great Wall über den Import-Profi Emil Frey ihren ersten Kleinwagen zu unsn. Aber was hat es mit dem ungewöhnlichen Namen Funky Cat auf sich? Funky, also flippig, ist dabei vor allem das Design des 4,24 Meter langen Viertürers, das Ora als retro-futuristisch bezeichnet: Vorn Glupschaugen wie beim Mini, hinten ein Buckel wie beim seligen Käfer und dazu Pastellfarben wie aus dem Malkurs "Romantik trifft Popkultur" bei der Volkshochschule – schon fängt man alle Blicke. Apropos Mini: Ausgerechnet der macht den China-Knirps besonders interessant, denn auf der gleichen zukunftsfesten Skateboard-Plattform aus dem Great Wall-Regal lässt BMW im Reich der Mitte die nächste Generation des kleinen Briten bauen – zumindest die Versionen mit E-Antrieb. Hier wie dort gibt es dann netto 45,4 oder 59,3 kWh Akku-Leistung, die beim neuen Ora Funky Cat (2023) für 310 oder 420 Kilometer Normreichweite stehen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Elektroauto Ora Funky Cat (2023) Das kostet der pfiffige ID.3-Gegner

Der GWM Ora 03 (2023) im Fahrbericht (Video):

Erste Testfahrt mit dem neuen Ora Funky Cat (2023)

Die Chines:innen kombinieren im neuen Ora Funky Cat (2023) die Batterie mit einem 126 kW (171 PS) und 250 Newtonmeter starken Motor an der Vorderachse, der wie alle E-Antriebe mächtig Programm macht und die Haftkraft der Reifen genauso auf die Probe stellt wie die Schaltkreise der Assistenzsysteme. Aber wenn alles glatt oder wie in unserer ersten Testfahrt besser rau geht, dann schnellt das Kätzchen in guten acht Sekunden auf Tempo 100 und schnurrt danach weiter bis auf 160 km/h. Dabei freut man sich über die angenehm gefühlvolle Lenkung und ein wohlwollendes Fahrwerk. Zwar ermöglicht Ora mit unterschiedlichen Rekuperationsstufen auch das für E-Autos typische One-Pedal-Fahren und man kommt fast ohne mechanische Bremse aus. Und wie bei allen Skateboard-Autos ist der Radstand und mit ihm der Sitzkomfort auch in der zweiten Reihe üppig, selbst wenn der Kofferraum mit 228 Litern eher an Kleinwagen erinnert. Doch patzt der Großstadtkater dafür in einer anderen Disziplin des elektrischen Mehrkampfs: Die Ladeleistung des neuen Ora Funky Cat (2023) von elf kW an der Wallbox, aber – schlimmer noch – die 67 kW an der Schnellladesäule sind von gestern und die knapp 60 Minuten für den Hub von zehn auf 80 Prozent eine Frechheit.

Pfiffiges Infotainment

Einen guten Grund für diesen Geiz kann der Autobauer nicht nennen, zumal der neue Ora Funky Cat (2023) mit einem Grundpreis von 38.990 Euro (Stand: Januar 2023) nun wirklich kein Schnäppchen ist – der elektrische Opel Mokka zum Beispiel startet 15 Prozent günstiger. Doch zumindest haben sie einen schönen Trost: Denn während man in der ersten Testfahrt an der Ladesäule steht und auf den in dieser Klasse längst nicht üblichen Massagesitzen lümmelt, hat man genügend Zeit, sich mit der Sprachsteuerung des Infotainments zu unterhalten, die im ungewöhnlich konventionellen Cockpit mit sehr kleinen Bildschirmen das Kommando führt. Sie ist nicht nur ausgesprochen verständig, lernt permanent dazu und hört auf jeden Namen, den man ausdenkt, sondern erzählt zur Not auch Witze oder stellt Quizfragen. So vertreibt der neue Ora Funky Cat (2023) einem zumindest die Wartezeit. ![endif]-->!--[if>

Technische Daten des neuen Ora Funky Cat (2023)

AUTO ZEITUNG 03/2023 Ora Funky Cat Technische Daten Motor Permanenterregte Synchronmaschine Getriebe/Antrieb Konstantübersetzung; Vorderrad Systemleistung 126 kW/171 PS Max. Drehmoment 250 Nm Spannung/Batterie-Kapazität 400 V/59,3 kWh (netto) Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4235/1825/1603 mm Leergewicht/Zuladung 1540/430 kg Kofferraumvolumen 228 – 858 l Fahrleistungen (Werksangaben) Beschleunigung (0-100 km/h) 8,2 s Höchstgeschwindigkeit 160 km/h Verbrauch auf 100 km (WLTP) 16,5 – 16,8 kWh Reichweite 420 – 400 km Kaufinformationen Basispreis (Testwagen) 38.990 € Marktstart Januar 2023