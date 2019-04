Zugleich ist das auch die lange erwartete Retourkutsche gegen Tesla & Co und damit der Versuch, die Deutungshoheit über das Auto auch in der Ära der Akkufahrzeuge zu behalten.

Mit dem VW ID. (2019) zeigen die Wolfsburger ein neues Auto für eine neue Ära. Nach Wolfsburger Lesart wird aus dem futuristischen Schaustück so etwas wie der Golf der Generation E – ein Elektroauto, so massentauglich wie damals der Käfer oder heute der Golf. Mit ihm will der Konzern nicht nur die Folgen des Dieselskandals abschütteln und den Blick endgültig wieder nach vorne richten. Zugleich ist das auch die lange erwartete Retourkutsche gegen Tesla & Co und damit der Versuch, die Deutungshoheit über das Auto auch in der Ära der Akkufahrzeuge zu behalten. Den Schlüssel zum VW ID. (2019) liefert der Modulare Elektrizitätsbaukasten MEB, den die Niedersachsen zum neuen Standard ihrer Entwicklung machen. Allein auf die Anforderungen eines Elektroautos zugeschnitten und bis 2025 auf die Produktion von einer Million Autos im Jahr ausgelegt, soll er die Kosten drücken und die Reichweiten erhöhen. Mehr zum Thema: VW zeigt Buggy auf MEB-Basis​

VW I.D. (2020) im Fahrbericht (Video):

VW ID. (2019): E-Motor & Ausstattung