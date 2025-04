Seit über 40 Jahren betreibt Nissan unter dem Namen Nismo (Nissan Motorsports International) nicht nur Motorsport, sondern veredelt auch Straßenfahrzeuge und bringt sie als Sonderserien auf den Markt. Unter den Fans japanischer Sportler genießt alles, was mit Nismo-Label fährt, einen entsprechend ehrfurchtsvollen Ruf. Zu Recht, denkt man etwa an Autos wie den 600 PS (441 kW) starken GT-R Nismo. Gegenwärtig scheint sich allerdings die fossile Epoche zumindest in vielen Industrienationen ihrem Ende zuzuneigen, was die Frage aufwirft: Wohin mit Nismo als Synonym für PS-starke Verbrenner? Leben lassen, sagt die Marke und nutzt den batterieelektrischen Ariya als Transformer, um die Nismo-Gene ins E-Zeitalter zu übertragen.

Nützliches Zubehör rund ums Elektroauto:

​

Von außen ist der neue Nissan Ariya Nismo (2025) an einer umlaufenden roten Linie, verbesserter Aerodynamik durch eine neu gestaltete Frontschürze und einen modifizierten Heckspoiler zu erkennen. Dazu gesellen sich 20-Zoll-Räder mit einem Design, das die Bremsenkühlung optimiert. Innen gibt es ein Lenkrad mit "12 Uhr-Markierung", Sportsitze, eine rote Linie in der Armaturentafel und im "Nismo"-Modus rot unterlegte Anzeigeninstrumente. So soll der sportlichste aller Ariya rein optisch die Rolle des Endorphin-Lieferanten im Elektriker-Programm der Asiat:innen übernehmen. Ansonsten fällt die Serienausstattung unter anderem mit Navi- und Bose-Soundsystem, beheizbaren Sitzen vorn sowie hinten, Sitzklimatisierung für die Vordersitze und Metallic-Lackierung so üppig aus, dass eine Aufpreisliste nicht nötig ist.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Nissan Juke Hybrid (2022) im Fahrbericht (Video):

Testfahrt: Neuer Nissan Ariya Nismo (2025) handlich, aber nicht überbordend agil

Antriebsseitig gibt es je einen E-Motor an Vorder- und Hinterachse, die zusammen 320 kW (435 PS) leisten und 600 Nm Drehmoment produzieren. Dass hierzu auch noch ein überarbeitetes Fahrwerk kommt, versteht sich dabei von selbst. Los geht unsere erste Testfahrt mit dem neuen Nissan Ariya Nismo (2025) über südfranzösische Autobahnen entlang der Côte d'Azur. Hier liegt der Ariya Nismo satt auf der Straße. Am Geradeauslauf haben wir auf den ersten Eindruck nichts zu kritisieren. Die Feder-Dämpfer-Elemente sprechen hinreichend sensibel an, und im Verbund mit der guten Geräuschdämmung verdient sich auch der sportive Elektro-Nissan das Prädikat "langstreckentauglich".

Wenig später warten im provenzalischen Hinterland unzählige Kurven, griffiger Asphalt und kaum Verkehr. Beste Bedingungen also, dem neuen Nissan Ariya Nismo (2025) bei der ersten Testfahrt – natürlich im Rahmen der Straßenverkehrsordnung – etwas Auslauf zu gewähren. Dort generieren die straffer ausgelegten Federn und Dämpfer, die üppiger dimensionierten Stabilisatoren und die geänderte Lenkungskennlinie ein deutlich direkteres Ansprechen auf vorgegebene Richtungsänderungen, als dies in den schwächeren Versionen der Fall ist. Dennoch kann der Nissan seine 2,2 t Leergewicht damit nur teilweise kaschieren. Er wirkt zwar vergleichsweise handlich, aber keineswegs überbordend agil.

Die Konkurrenten:

Traktion trotz 600 Nm über alle Zweifel erhaben

Die etwas hecklastige Kraftverteilung von 40 Prozent (Vorderachse) zu 60 Prozent (Hinterachse) im Nismo-Modus lässt sich dagegen auf der ersten Testfahrt nicht feststellen, eher ein leichtes Untersteuern. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass dies der Kombination aus streckenweise Streusalz-gepökeltem, restfeuchtem Asphalt und winterlichen Temperaturen geschuldet ist. Hier wird ein späterer Test final Aufschluss geben können. Ansonsten scheint die Traktion des Allradantriebs über alle Zweifel erhaben. Definitiv unterhaltsam wirken die 600 Nm Zugkraft, die auf den Zwischengeraden die nächste Kurvenkombination in Windeseile heranzoomen.

Wer sich das Vergnügen allzu oft gönnt, sieht die WLTP-Reichweite von 417 km allerdings dahinschmelzen wie Restschnee in der Frühlingssonne. Unser Stromverbrauch laut Bordcomputer liegt mit 27 kWh allerdings nicht allzu weit entfernt von den werksseitig versprochenen 24,5 kWh. Geht es ans Laden der 87-kWh-Batterie, zeigt sich, dass der neue Nissan Ariya Nismo (2025) nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist. Mit maximal 130 kW fällt er nämlich hinter viele Konkurrenten zurück. So bleibt uns in der halben Stunde, die der Japaner für das Laden von 20 auf 80 Prozent der Batteriekapazität benötigt, immerhin hinreichend Zeit, uns an die unterhaltsamen Momente der Testfahrt zu erinnern …

Technische Daten des neuen Nissan Ariya Nismo (2025)

AUTO ZEITUNG 06/2025 Nissan Ariya Nismo Technische Daten Motor je eine permanenterregte Synchronmaschinen an Vorder- und Hinterachse Antrieb Konstantübersetzung; Allradantrieb Systemleistung 320 kW / 435 PS Max. Drehmoment 600 Nm Kapazität/Spannung 87 kWh (Nettokapazität), 352 V Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4655 / 1850 (2172)* / 1650 mm Leergewicht/Zuladung 2202 / k.A. kg Kofferraumvolumen 415 – 1280 l Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 5,0 s Höchstgeschwindigkeit 200 km/h Verbrauch auf 100 km 24,5 kWh Reichweite 417 km Kaufinformationen Grundpreis 63.990 € Marktstart 2025 Alle Daten Werksangaben; *Breite mit Außenspiegel