Der Nissan GT-R Nismo erhält zur New York Auto Show 2019 eine weitere Modellpflege. Mit der Frischzellenkur verliert der japanische Sportwagen Gewicht und erhält nochmals verbesserte Technik.

Zum neuen Modelljahr bekommt der Nissan GT-R Nismo eine weitere Modellpflege. Premiere feiert das Modell auf der New York Auto Show 2019 (19. bis 29. April). "Der neue Nismo treibt den GT-R Fahrspaß auf die Spitze und ist ein Auto, das eigentlich auf die Rennstrecke gehört – das sich aber auf der Straße genauso wohlfühlt", verspricht der Chefentwickler Hiroshi Tamura. Dank modifizierter Außenteile aus Carbon und dem Einsatz neuer Komponenten konnte man das Gewicht um mehr als 30 Kilogramm senken. Erkennungsmerkmal des gelifteten Nismo sind Lüftungsschlitze auf den vorderen Kotflügeln, die heiße Luft aus dem Motorraum ableiten und den Abtrieb an den Vorderrädern erhöhe, ohne den Luftwiderstand zu erhöhen. Die 20-Zoll-Rays-Felgen der Nissan GT-R Nismo-Modellpflege (2019) aus Aluminium sind nochmals leichter als zuvor und mit neuen Dunlop-Reifen bezogen, die mit breiterer Lauffläche und weniger Rillen eine um elf Prozent größere Aufstandsfläche bieten. Mehr zum Thema: Weltrekord mit dem Nissan GT-R

Neuheiten Nissan GT-R Facelift (2016): Preis & Motor Neuer GT-R kostet 99.900 Euro

Nissan GT-R Facelift im Video:

New York Auto Show 2019: Nissan GT-R Nismo mit Modellpflege