Eribas modischer Campervan-Einstand

Klare Kanten und hartes Plastik verraten das Nutzfahrzeug, doch die Sitzposition fällt komfortabler aus als in anderen Transportern. Automatik und Navi sind bei der First Edition serienmäßig.

Mit ihrem luxuriösen Campervan schlägt die Wohnwagen-Marke ein neues Kapitel auf: Der neue Eriba Car 600 (2024) setzt nicht auf Retrodesign, sondern auf den individuellen Stil von heute. Die erste Testfahrt zeigt, wie es ums praktische Talent des Designer-Kastenwagens steht.

Mit den Wohnwagen von Eriba ist es wie mit Roland Kaiser oder Memphis-Möbeln aus den Achtzigern: Man findet sie entweder grandios oder völlig aus der Zeit gefallen. Wahrscheinlich stimmt beides und erklärt damit, warum so viele Individualist:innen auf den Retro-Charme eines Eriba-Wohnwagens abfahren. Wenn genau diese jetzt vor dem ersten Campervan ihrer Lieblingsmarke stehen, müssen sie wohl tapfer sein: Denn mit dem Wirtschaftswunder-Design der Wohnwagen hat der neue Eriba Car 600 (2024) so viel gemeinsam wie Roland Kaiser mit Rammstein. Natürlich basiert der feine Kastenwagen nicht auf einem Entwurf von 1957, sondern auf der 5,98 m langen Serienkarosserie des VW Crafter 35.

Am ehesten ist es noch die Zweifarbigkeit, die an den Eriba Touring mit seiner betonten Gürtellinie erinnert – das gilt zumindest dann, wenn der Eriba Car nicht in staatstragendem Metallicgrau daherkommt, sondern in Weiß mit kirschrotem oder ozeanblauem Unterteil. Ansonsten nutzt der Campervan die Materialien und Stilelemente von heute, um sich von seinen zahlreichen Wettbewerbern abzusetzen. Und auch damit erzielt er eine Wirkung, die ihn fast konkurrenzlos dastehen lässt.

Testfahrt: Neuer Eriba Car 600 (2024) hat Mut zum Kontrast

Vor allem die Farben sind es, die den neuen Eriba Car 600 (2024) zur optischen Attraktion machen. Bei Eriba setzen sie nämlich nicht auf die branchenübliche Mehrheitsfähigkeit von Latte-Macchiato-Tönen, sondern wagen den kraftvollen Kontrast aus petrolblauen Möbeln, cognacbraunen Lederpolstern, mattem Weiß und dunkelbraunem Holz. Dazu kommt grauer Filz auf Wänden und Decken sowie das matte Schwarz der Schalter und Beschläge. Das alles strahlt bei unserer Testfahrt eine erdige Wärme aus, ohne auch nur eine Spur traditionell zu wirken und zeigt schon damit, wo sich die Marke Eriba in Zukunft sieht. Ganz und gar oberschwäbisch fällt aber die Präzision der Verarbeitung aus. Dazu gehört, dass sich die Filzflächen bei einer Beschädigung ohne großen Aufwand tauschen lassen. Und daneben zeigt auch die feine Anfassqualität der installierten Materialien, warum der Eriba etwas teurer ist als andere Sechs-Meter-Camper.

Beim Grundriss unterscheidet sich der neue Eriba Car 600 (2024) kaum von seinen herkömmlichen Kollegen. Auch die Stehhöhe fällt mit 1,92 m durchaus klassenüblich aus. Die Sitzbank zeigt mit 92 cm Breite sowie der einstellbaren Lehne schon wieder, dass der Eriba ein bisschen komfortabler sein will als die meisten Rivalen. Zudem lässt sich die Sitzgruppe mit Absenken des großen Tischs und ein bisschen Polster-Tetris ganz serienmäßig zum Gästebett von 1,70 m Länge umbauen – das ist zumindest beim First-Edition-Modell so, zu dessen All-Inclusive-Paket außerdem der 177 PS (130 kW) starke Motor, die Achtstufen-Automatik, 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, ein Navigationssystem mit Rückfahrkamera und andere Goodies gehören.

Die Küche steht als schmales Blöckchen im Eingangsbereich und überrascht erfahrene Camper:innen mit dem Beweis, dass sich über dem stirnseitig eingebauten Kühlschrank tatsächlich eine Arbeitsflächen-Erweiterung unterbringen lässt. Der Zweiflammen-Gasherd fällt mit einem Brenner-Abstand von 20 cm allerdings recht klein aus und passt damit zum knappen Platz für Töpfe und Geschirr. Einiges lässt sich in den drei Küchenschubladen unterbringen, doch statt eines Dachstauschranks über der Arbeitsplatte haben sich die Eriba-Designer:innen für eine offene Ablage entschieden, die erst am Zielort sinnvoll bestückt werden kann.

Komfortabler Camper für Reisende mit kleinem Gepäck

Auch sonst ist der neue Eriba Car 600 (2024) kein ideales Domizil für Reisende mit großem Gepäck. Statt einer großen Ablagegalerie über der Kabine belässt er es bei vier Staufächern für Kleinkram, und auch seine Dachstauschränke fallen vergleichsweise niedrig aus. Selbst im hinteren Gepäckraum fordert er unnötig viel Beschränkung, denn dort macht sich ein Kasten für zwei Elf-Kilo-Gasflaschen breit, die der Eriba mit seiner Dieselheizung und dem Kompressor-Kühlschrank nicht unbedingt bräuchte. Andererseits kann es ja auch ein Komfort-Plus sein, nur alle zwei Jahre mal die Flaschen tauschen zu müssen. Und Komfort kann der Eriba Car 600 am besten, wie unsere erste Testfahrt zeigt, auch wenn er sich nicht zum Mitführen halber Hausstände eignet.

Der Aufenthalt im Schlafbereich des neuen Eriba Car 600 (2024) ist beispielsweise ein Genuss. Das beginnt beim Einstieg über einen praktischen Klapptritt und betrifft auch die außergewöhnliche Bettlänge von satten zwei Metern, zeigt sich aber ganz besonders beim exzellenten Schlafkomfort. Bequeme Matratzen legen zwar auch andere Hersteller in ihre Kastenwagen, doch Eriba setzt zusätzlich auf Tellerfedern statt Lattenroste und liefert beim First-Edition-Modell auch noch einen Topper dazu. Die Auflage ist zwar nur fünf Zentimeter dick, bringt aber einen deutlichen Zugewinn an Behaglichkeit. Das Bad eines Sechs-Meter-Kastenwagens kann es mit so viel Großzügigkeit natürlich nicht aufnehmen, besonders die Stehhöhe von nur 1,84 m macht langen Personen beim Duschen zu schaffen. Hochwertig eingerichtet ist die kleine Nasszelle mit ihrem Klappwaschbecken, dem großen Spiegelschrank sowie Außen- und Dachfenster aber trotzdem.

Dass am Ende auch der VW Crafter in die Wellness-Wertung einzahlt, gehört zu den weniger überraschenden Erkenntnissen. Mit der Sitzposition eines mittelgroßen SUV, dem komfortablem Abrollen und der aufmerksamen Automatik passt er gut zum kultivierten Stil des Ausbaus. Dank des 177-PS-Turbodiesels und einer Höchstgeschwindigkeit von 165 km/h ist auch mal eine schnelle Nachtetappe auf der Autobahn drin, wenn es in Grömitz regnet und in Gardone die Sonne scheint. Und vor allem ist er leise genug, um die Qualität des Möbelbaus hörbar zu machen: Da knistert und klappert auch dann nichts, wenn Eriba fürs erste Kennenlernen einen nicht mehr ganz neuen Prototyp auf die Straße lässt.

Technische Daten

AUTO ZEITUNG 19/2024 Eriba Car 600 Technische Daten Motor 4-Zyl., Turbodiesel, 1968 cm³ Antrieb Achtgang-Automatikgetriebe; Vorderradantrieb Leistung 130 kW/177 PS Max. Drehmoment 410 Nm Karosserie Außenmaße (L/B/H) 5986/2070/2670 mm Leergewicht/Zuladung 2993/507 kg Ausstattung Sitz-/Schlafplätze 4/2-3 Herd/Heizung Zweiflammen-Gaskocher/Diesel-Elektro Gas 2 x 11 kg Frisch-/Abwasser 100/75 l Preis Grundpreis 74.900 Euro Alle Daten Werksangaben