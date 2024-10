Kann der Terramar mehr als nur sportlich?

Der neue Cupra Terramar (2024) bringt mit neuer Größe auf frisch aktualisierter Technikplattform frischen Wind ins umkämpfte Segment der Kompakt-SUV. Gilt das auch für die erste Testfahrt?

Polarisieren und anders sein – das ist typisch Cupra. In den gerade mal sechs Jahren als eigenständige Marke hat die spanische Marke bereits ein beeindruckendes Wachstum hingelegt. Nun will sie mit einem trendigen SUV von 4,52 m Länge auf ihre bekannt rebellische Art den Markt weiter erobern. Basierend auf der MQB evo-Plattform des Volkswagen-Konzerns, ist der neue Cupra Terramar (2024) eng mit Modellen wie VW Tiguan oder Audi Q3 verwandt. Mit letzterem läuft er im Audi-Werk in Ungarn vom Band, seine Motorenpalette gleicht überwiegend der des VW Tiguan. Insgesamt fünf Antriebe stehen zur Auswahl. Den Einstieg bildet der 1.5 eTSI mit 150 PS (110 kW), dessen Turbo-Vierzylinder von einem 48-V-Mild-Hybrid-System unterstützt wird. Die beiden 2.0 TSI-Vierzylinder sind mit Allradantrieb (4Drive) (DSG) kombiniert und leisten 204 PS (150 kW) oder 265 PS (195 kW) in der VZ-Version.

Für die Flottenemission und die Erweiterung des Einsatzgebiets bietet Cupra auch zwei Plug-in-Hybride an – mit 204 PS (150 kW) und 272 PS (200 kW) Systemleistung. Beide setzen auf den aus dem Mildhybrid bekannten 1,5-l-Turbo-Benziner sowie auf einen E-Motor, der von einem 19,7 kWh fassenden Akku gespeist wird und rund 100 km rein elektrische Reichweite ermöglicht. Während in den drei Benzinvarianten ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe arbeitet, haben die zwei Plug-in-Hybride Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe, in dem auch die E-Maschine integriert ist.

Erste Testfahrt: Neuer Cupra Terramar (2024) sportlicher als erwartet

Für unsere erste Testfahrt wählen wir den 265 PS (195 kW) starken Cupra Terramar 2.0 TSI 4Drive. Unabhängig von seinem Antrieb fährt er serienmäßig immer mit einer geschwindigkeitsabhängigen Lenkung (Progressivlenkung) und einem Sportfahrwerk vor. Wer es auch gern mal komfortabler möchte, kann dazu die adaptive Fahrwerksregelung (DCC) ordern. Hier lässt sich per Knopfdruck die Härte der Dämpfer in 15 Stufen anpassen. Zwei Ventile in den Dämpfern regeln dabei separat die Zug- und Druckstufe.

Im Komfortmodus nimmt man trotz des DCC diverse Fahrbahnunebenheiten wahr, außerdem benötigt die Getriebe-Motor-Abstimmung eine kleine Gedenksekunde, um den Gasbefehl in Vortrieb umzusetzen. Deutlich direkter geht es im Performance- und im Cupra-Modus zu. Hier wird automatisch die Getriebesteuerung auf Sport (S) gestellt, was ein höheres Ausdrehen der Gänge ermöglicht. Zudem wird der Terramar soundgewaltiger und sein Fahrwerk straffer.

Der Unterschied zwischen den beiden Fahrmodi könnte jedoch deutlich stärker ausfallen. Speziell im Cupra-Modus würde eine noch klarer definierte Mittellage der Lenkung bei verringertem Lenkwinkelbedarf am Lenkrad den Fahrspaß auf kurviger Straße weiter steigern. Man merkt bei der Testfahrt allerdings auch so schon deutlich, wie viel Arbeit Cupra in die Fahrwerksabstimmung und die Gewichtsverteilung des Modells gesteckt haben, um ihm die spezielle Cupra-DNA zu verpassen und es von seinen VW-Brüdern zu differenzieren.

Sportlicher Look außen wie innen

Dennoch ist es vor allem der sportliche Look, der den neuen Cupra Terramar (2024) als solchen ausmacht. Die Front präsentiert eine weit nach unten gezogene Motorhaube (Shark Nose) sowie einen gierig wirkenden, großen Grill. Am Heck wiederum prangt ein massiger Diffusor mit angedeutet Endrohren. Im Innenraum gibt es serienmäßig sportliche Schalensitze und markentypisch kupferfarbene Applikationen. Das Armaturenbrett und die Mittelkonsole zieren dagegen Designelemente aus Plastik, die in ihrer Musterung an Fischschuppen erinnern und von einem Schiffskiel inspiriert wurden.

Technische Daten

AUTO ZEITUNG 23/2024 Cupra Terramar Technische Daten Motor 4-Zylinder, 4-Ventiler, Turbo; 1984 cm³ Antrieb 7-Gang, Doppelkupplung; Allradantrieb Leistung 195 kW/265 PS Max. Drehmoment 400 Nm Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4519/1869 (2087)*/1586 mm Leergewicht/Zuladung 1750/540 kg Kofferraumvolumen 540-k.A. Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 5,9 s Höchstgeschwindigkeit 243 km/h Verbrauch auf 100 km 8,4 l S Kaufinformationen Grundpreis 43.020 € Marktstart Herbst 2024 Alle Daten Werksangaben; *Breite mit Außenspiegel