Das BMW 5er Touring Facelift fährt seit Juli 2020 mit neuen Motoren, darunter mittlerweile auch zwei Plug-in-Hybrid-Varianten, und größeren Displays im Innenraum vor. Optisch haben die Bayer:innen die Oberklasse nur leicht überarbeitet. Das ist der Preis.

Parallel zur Limousine fährt auch das BMW 5er Touring Facelift (2020) zum Preis ab 51.300 Euro (Stand: Januar 2021) mit neuen Motorvarianten und leicht überarbeiteter Optik vor. Neben einer neuen Leuchtengrafik für die schmaleren Frontscheinwerfer und Rückleuchten haben die Designer:innen dem Kombi auch einen überarbeiteten vorderen Stoßfänger spendiert. Auch die Niere wächst leicht in ihren Dimensionen und schlägt so die Brücke zum aktuellen 7er. Umfangreicher fallen die Veränderungen unter der Motorhaube aus: Wie bei der überarbeiteten 5er Limousine ist seit Herbst 2020 auch das BMW 5er Touring Facelift (2020) mit Plug-in-Hybrid-Antrieb erhältlich. Dieser kommt im BMW 530e xDrive Touring auf bis zu 292 PS und soll eine elektrische Reichweite von bis zu 53 Kilometer ermöglichen. Ab März 2021 kommt mit dem 520e Touring eine zweite Option mit einer Systemleistung von 204 PS und bis zu 51 Kilometer elektrischer Reichweite (WLTP) hinzu. Außerdem wird der Einsatz von Mild-Hybrid-Technologie mit einem 48-Volt-Startergenerator auf alle Modelle mit Vier- und Sechszylinder-Motor ausgeweitet. Seit Marktstart stehen zwei Benziner mit 252 PS oder 333 PS und drei Diesel mit 190 bis 340 PS zur Wahl. Die einzige M-Version des Kombis mit dem Quadturbo-Diesel M550 enfiel. Für die Kraftübertragung sorgt serienmäßig eine Acht-Stufen-Automatik. Der intelligente Allradantrieb BMW xDrive steht serienmäßig oder optional für alle Modellvarianten mit Ausnahme der Einstiegs-Ottomotorisierung zur Verfügung. Mehr zum Thema: Das ist der BMW M5

Neuheiten BMW 5er Facelift (2020): Hybrid/M Paket/Preis 5er Facelift auch mit Hybrid-Antrieb

Das BMW 5er Facelift (2020) im Video:

Preis, Innenraum & Motoren: BMW 5er Touring Facelift (2020) mit Hybrid-Antrieb