Das sind 2025 die Änderungen beim Führerschein

Das ändert sich 2025 beim Führerschein

Ab 2025 treten neue EU-weite Regelungen für den Führerschein in Kraft. Ziel der Reform ist mehr Sicherheit auf den Straßen und eine stärkere Vereinheitlichung innerhalb der Europäischen Union. Nachdem es zu den Vorschlägen in der EU viel Wirbel gegeben hatte, haben sich die Mitgliedstaaten und das Parlament nun auf Kompromisse geeinigt. Diese müssen jetzt noch vom Rat der Mitgliedstaaten und vom Plenum des Europaparlaments formal abgenommen werden. Besonders Fahranfänger:innen müssen sich dann auf Änderungen einstellen (Die besten Versicherungen für Führerschein-Neulinge).

Digitaler Führerschein für alle EU-Bürger:innen

Der klassische Führerschein aus Plastik bekommt Konkurrenz: Der digitale Führerschein soll dem physischen Führerschein gleichgestellt sein. Dieser kann über eine App auf dem Smartphone gespeichert und vorgezeigt werden, soll jedoch fälschungssicher sein. Bis 2030 soll es diesen einheitlichen digitalen Führerschein für alle EU-Bürger:innen geben. Dies soll auch die Polizeikontrollen zwischen den EU-Staaten vereinfachen. Dennoch kann auch weiterhin eine physische Führerscheinkarte beantragt werden. Für Deutschland gibt es noch keine weiteren Pläne, die neue Bundesregierung muss das Thema künftig also angehen.

Kommt die Altersgrenze für den Führerschein?

Welche Änderung 2025 wohl nicht kommen wird, ist die vorgeschlagene Regel, dass Autofahrende mit einem Alter von über 70 Jahren ihren Führerschein alle fünf Jahre erneuern müssen. Deutschland hat sich dabei besonders für einen verbindlichen Führerscheincheck für Senioren: innen ausgesprochen. Allerdings unterstützte das Votum Deutschlands die Möglichkeit, dass Autofahrende ihre Fahrtüchtigkeit selbst bewerten, wobei die Mitgliedstaaten entscheiden können, ob eine ärztliche Untersuchung erforderlich ist (die Fahrprüfung für ältere Menschen polarisiert).

Führerschein-Gültigkeit

Einigkeit herrschte bei der Gültigkeit der Führerscheine: Die Gültigkeit der amtlichen Fahrerlaubnis wird auf 15 Jahre begrenzt. Welche Jahrgänge ihren Führerschein in 2025 umtauschen müssen, erklären wir hier.

Höhere Gewichtsgrenzen & weitere Änderungen

Es soll künftig höhere Gewichtsgrenzen für Führerscheine der Klasse B und BE geben. Das Gewichtslimit soll von 3,5 auf 4,25 t steigen. Damit dürften Autofahrer:innen der Klasse B dann zum Beispiel auch größere Wohnmobile bewegen. Hier gibt es aber Einschränkungen: So soll die Person schon mindestens zwei Jahre über den Führerschein verfügen.

Führerscheinprüfung wird modernisiert

Die EU plant, die Führerscheinprüfung anzupassen und sie besser auf die tatsächliche Fahrumgebung anzupassen. So sollen auch Kenntnisse der Fahrassistenzsysteme Bestandteil sowie auch die Handynutzung am Steuer thematisiert werden (Diese Strafe drohen beim Handy am Steuer).

Änderungen bei der Probezeit

Die zweijährige Probezeit soll EU-weit für Fahranfänger:innen eingeführt werden, zusammen mit strengeren Strafen bei riskantem Fahrverhalten sowie Sanktionen bei Alkohol am Steuer (Promille richtig messen).