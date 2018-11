Die Tage der alten Führerscheine auf Lebenszeit sind gezählt – bis 2033 werden sie gegen neue EU-Führerscheine ausgetauscht. Damit der Umtauschprozess geregelt abläuft, sind die Ablaufdaten gestaffelt. Alles zur Gültigkeitsdauer!

Wann muss der Führerschein umgetauscht werden? Antwort: eigentlich nie. Damit ist allerdings bald Schluss. Seit 2013 gibt es eine neue EU-Richtlinie und mit ihr dürfen Führerscheine nur noch 15 Jahre lang gelten. Alle bis 2013 ausgestellten Führerscheine sollten ursprünglich noch bis 2033 gültig bleiben. Doch, wenn es um ihren "Lappen" geht, werden manche Autofahrer sentimental – zumindest beim Blick mehr oder weniger gut erhaltenen Dokument in Grau oder Rosa. Damit Millionen von Autofahrern den Umtausch nicht bis zum letzten Moment hinauszögern, hat der Verkehrsausschuss des Bundestages die Ablaufdaten nach Ausstellungsjahr gestaffelt.

Gültigkeit: Dann muss der Führerschein umgetauscht werden

Zweck des Führerschein-Umtauschs und der befristiten Gültigkeit ist ein möglichst aktueller Fälschungsschutz: Bei Kontrollen sind Besitzer leichter zu erkennen, wenn das Foto nicht so alt ist. Eingedämmt werden soll auch "Führerscheintourismus", also dass man bei Entzug seines Führerscheins in einem anderen EU-Land einen neuen macht.

Wie soll der Umtausch ablaufen?

Die seit 2013 ausgestellten Führerscheine entsprechen schon den neuen Vorgaben – sie laufen also ab 2028 aus. Doch was ist mit den älteren, von denen noch Millionen in Portemonnaies und Brieftaschen stecken? Um einen Massenansturm bei den Ämtern zu verhindern, hat der Verkehrsausschuss des Bundesrats einen früheren Umtausch-Start der Führerscheine vorgeschlagen (siehe nächster Absatz). Da die Fristen im Bundestag letztlich nicht durchkamen, sind diese gestaffelten Ablaufdaten streng genommen nur eine Empfehlung.

Was bedeutet das genau für die Autofahrer?

Konkret existieren zwei Stufenpläne zum Führerschein-Umtausch: Da sind zum einen 15 Millionen Papierführerscheine, die vor 1999 ausgestellt wurden. Bei ihnen soll die erste Umtausch-Etappe schon bis 19. Januar 2021 laufen, und zwar für Fahrer mit den Geburtsjahren 1953 bis 1958. Die Geburtsjahre 1959 bis 1964 sollen bis 2022 dran sein, die Jahrgänge 1965 bis 1970 bis 2023. Alle Jüngeren sollen ihren Führerschein bis 2024 tauschen. Und wer vor 1953 geboren wurde, kann den Führerscheine bis 2033 behalten. Zum anderen gibt es 30 Millionen Führerscheine im Kartenformat, die ab 1999 ausgestellt wurden. Die erste Umtauschstufe für sie soll bis 2025 laufen, nämlich für die Ausstellungsjahre 1999 und 2000. Dann geht der Umtausch Jahr für Jahr weiter – bis zum 19. Januar 2033 für Dokumente mit Ausstellung bis 18. Januar 2013.

Wie viel kostet der Führerschein-Umtausch?