Digitaler Führerschein: Das ist in Deutschland geplant

Bei der Verkehrskontrolle einfach den digitalen Führerschein auf dem Smartphone vorzeigen – so die Idee eines Gesetzesentwurfs, den die Bundesregierung noch kurz vor den Neuwahlen im Februar 2025 beschloss. Wie steht es nun um die Zukunft des digitalen Führerscheins? Die AUTO ZEITUNG beantwortet die wichtigsten Fragen!

Was ist ein digitaler Führerschein?

Beim digitalen Führerschein handelt es sich um eine Alternative zum herkömmlichen gedruckten Führerschein. Er soll von der Pflicht entbinden, den klassischen Führerschein beim Fahren mitzuführen. Stattdessen könnte man etwa bei einer Verkehrskontrolle – wenn entsprechend beim Kraftfahrt-Bundesamt beantragt und hinterlegt – eine App öffnen und den digitalen Führerschein am Smartphone vorzeigen. Eine Abschaffung des physischen Führerscheins ist bislang nicht in Planung.

Was bringt der digitale Führerschein?

Für Autofahrer:innen hat der digitale Führerschein vor allem einen Vorteil: Sie müssen den physischen Führerschein nicht mehr mitführen und können beispielsweise bei einer Verkehrskontrolle stattdessen die entsprechende Smartphone-App vorzeigen. Voraussetzung für die Ausstellung eines digitalen Führerscheins wird jedoch der Besitz eines gedruckten Exemplars. Darüber hinaus könnte das System Verwaltungsaufgaben wie Ersatz, Verlängerung und Umtausch vereinfachen.

Wann kommt der digitale Führerschein in Deutschland?

Der digitale Führerschein soll in Deutschland eingeführt werden, bislang steht jedoch kein Zeitpunkt fest. Die Ampelregierung hat kurz vor den Neuwahlen im Februar 2025 einen Gesetzesentwurf des damaligen Bundesverkehrsministers Volker Wissing beschlossen, der eine entsprechende Änderung des Straßenverkehrsgesetzes vorsieht. Ein Sprecher Wissings sprach gegenüber der Deutschen Presse-Agentur vom zeitnahen Start einer Testphase – allerdings wird sich die neue Bundesregierung mit dem Thema befassen müssen (Stand: März 2025). Bereits 2021 hatte die damalige Große Koalition eine App für den digitalen Führerschein vorgestellt, die jedoch aufgrund von technischen Problemen und Sicherheitslücken eingestampft wurde.

Wo wird der digitale Führerschein gelten?

Nach aktuellem Stand wird der digitale Führerschein ausschließlich in Deutschland gelten. Allerdings arbeitet die EU an der sogenannten vierten Führerscheinrichtlinie, die auch eine Einführung des digitalen Führerscheins umfasst. Durchaus möglich also, dass auch auf internationaler Ebene noch 2025 etwas ins Rollen kommt.

Welche Fragen zur Umsetzung sind offen?

Der ADAC befürwortet zwar den digitalen Führerschein, äußerte jedoch auch legitime Fragen zur konkreten Umsetzung. So müsse geklärt werden, wie einem Entzug der Fahrerlaubnis umgegangen werde. Um Sicherheit zu gewährleisten, müsse die Führerschein-App auf die aktuellen Daten der Bundesbehörden zugreifen. Darüber hinaus legt der Branchenverband Wert darauf, dass der gedruckte Führerschein als Alternative weiterhin anerkannt wird. Das soll auch Personen das Fahren ermöglichen, die den digitalen Führerschein nicht nutzen können oder wollen. Von einer Abschaffung des Scheckkartenführerscheins ist seitens der deutschen Politik ohnehin nicht die Rede.

