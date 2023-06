Alkohol am Steuer ist eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle und stellt eine ernsthafte Gefahr für die Sicherheit auf den Straßen dar. Um diese Gefahr zu minimieren, wurden Alkoholtester entwickelt, die es ermöglichen, den Alkoholgehalt in der Atemluft einer Person zu messen. Unsere Produktempfehlungen im Check.

Alkoholtester sind kleine elektronische Geräte, die eine schnelle und einfache Möglichkeit bieten, den eigenen Alkoholpegel zu überprüfen, bevor man sich im Auto ans Steuer setzt oder andere Tätigkeiten ausübt, die erhöhte Aufmerksamkeit erfordern. Die Verwendung von Alkoholtestern hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen, sowohl auf individueller als auch auf gesetzlicher Ebene. Viele Länder haben Gesetze eingeführt, die die Verwendung von Alkoholtestern in bestimmten Situationen vorschreiben, wie beispielsweise bei Fahrzeugkontrollen oder bei der Arbeit in sicherheitsrelevanten Berufen. Aber auch außerhalb dieser gesetzlichen Anforderungen entscheiden sich immer mehr Menschen dafür, einen Alkoholtester zur Hand zu haben, um ihre eigene Verantwortung und Sicherheit zu gewährleisten.

Dies verspricht unter anderem der ACE A Alkotester. Dieser besitzt einen elektrochemischen Sensor, der über einen langen Zeitraum akkurate Ergebnisse liefert. Das Gerät wird zentral über einen bedienbaren Knopf gesteuert und zeigt auf einem LCD-Display zudem auch die Gesamtanzahl der durchgeführten Tests an. Um die Promille zu bestimmen, reicht eine kurze Atemprobe in wenigen Sekunden.



Welche Arten von Alkoholtestern gibt es?

Einweg-Alkoholtester

Diese Art von Testern enthält normalerweise ein chemisches Reagenz, das eine Farbreaktion zeigt, wenn Alkoholdampf in den Tester gelangt. Einfach zu bedienen und ohne Kalibrierung funktionstüchtig.

ACE Alkoholtest-Röhrchen Einweg

Mit den Alkoholtest-Röhrchen von ACE kommt man schnell an ein Ergebnis, wenn es um den Alkoholwert im Blut geht. Die Prüfröhrchen verfügen über eine NF-Zulassung und können somit in Europa verwendet werden. Sie sind zwar nicht so genau, wie die elektronischen Tester, passen aufgrund der kleinen Größe allerdings problemlos in jedes Handschuhfach.



SimplexHealth Alkoholtester (Twin Pack)

Auch der Einweg-Test von SimplexHealth ist vor allem zum Mitnehmen auf einer längeren Fahrt mit dem Auto empfehlenswert. Er schont nicht nur den Geldbeutel, sondern gibt auch recht zuverlässig ein genaues Ergebnis an. Das Ergebnis ist in nur drei bis vier Minuten bereits sichtbar und ist für die meisten europäischen Länder geeignet.



Halbleiter-Alkoholtester

Sie verwenden eine Halbleitersensortechnologie, um den Alkoholgehalt im Atem zu messen. Die Sensoren reagieren auf den Alkoholgehalt und erzeugen ein elektrisches Signal, das in einen Alkoholpegel umgerechnet wird.

Mayybei Alkoholtester

Auf eine fortschrittliche Halbleitertechnologie setzt unter anderem Mayybei mit ihrem Alkoholtester. Damit kann man eine ziemlich genaue Angaben zur Alkoholkonzentration im Blut auf dem LCD-Display erhalten. Wenn das Testergebnis höher als 0,5 Promille ist, wird der Bildschirm des digitalen Atemanalysators rot und der Alarm ertönt. Der Tester passt dank seiner kompakten Größe in jede Tasche und ins Handschuhfach, ist aber deutlich teurer als beispielsweise Einwegtester. Das Gerät enthält außerdem eine praktische Countdown-Funktion.



Aiseeok Tragbarer Promilletester mit 20 Mundstücken

Mithilfe eines empfindlichen Halbleitersensors verspricht der Hersteller Aiseeok mit dem tragbaren Promilletester akkurate Ergebnisse nach nur wenigen Sekunden. Mit im Lieferumfang enthalten sind 20 Mundstücke sowie ein praktischer Beutel, um Test sowie Mundstücke zu verstauen.



RUTIDA Alkoholtester mit 14 Mundstücken

Mit 14 zusätzlichen Mundstücken wird der Rutida Alkoholtester geliefert. Der Tester verfügt über einen sensiblen Halbleitersensor und kann die Blutalkoholkonzentration (BAC) bestimmen. Es wird geraten, den Test erst 20 Minuten nach dem letzten Getränk zu verwenden, da sonst das Ergebnis verfälscht werden kann.



Elektrochemische-Alkoholtester

Sie verwenden eine elektrochemische Oxidation, um den Alkoholgehalt im Atem zu messen. Sie sind in der Regel genauer als Halbleiter-Alkoholtester und werden häufig in professionellen Umgebungen eingesetzt.

Overmax AD-06 Alkomat Professional

Am genausten lässt sich der Alkoholgehalt mit einem elektrochemischen Sensor messen. Über solch eine Messfunktion verfügt der Overmax AD-06 Alkomat, der innerhalb weniger Sekunden einen Alkoholwert auf dem LCD-Display bis 4,0 Promille angibt. Benötigt zwei AA Batterien. Der Tester wird vor dem Versand kalibriert. Wichtig zu beachten: Eine neue Kalibrierung kann nur durch den Hersteller erfolgen.



Trendmedic Alkoholtester TM-7500

Auch der Trendmedic Alkoholtester ist mit einem elektrochemischen Sensor ausgestattet. Der Hersteller verspricht eine hohe Genauigkeit und Präzision (Abweichung < 0.05 Promille) beim Messergebnis. Praktisch: Die blaue LCD-Anzeige macht den Wert gut lesbar. Trotz des hohen Preises loben die Kund:innen vor allem die professionelle Handhabung des Geräts und die Messgenauigkeit. Dank der Lieferung inklusive Batterie ist das Modell sofort einsatzbereit.



ACE X Alkotest

Ebenfalls zu den teuren Geräten in unserem Alkoholtester Test zählt der ACE X Alkotest. Sein großes Plus: die Messgenauigkeit. Laut einer Studie der TU-Wien aus dem Jahr 2019 ist der Test zu 99,1 Prozent genau und bietet so nach Herstellerangaben einen ähnlich präzisen Wert wie Polizeigeräte. Der Test wird für ein Jahr vorkalibriert geliefert und kommt zudem mit zwei passenden AAA-Batterien, sechs Mundstücken, einer hochwertigen Transporttasche sowie einer Bedienungsanleitung.



Wie funktioniert ein Alkoholtester?

Ein Alkoholtester, auch bekannt als Atemalkoholmessgerät oder Promilletest, verwendet in der Regel eine Technologie namens elektrochemische Oxidation, um den Alkoholgehalt in der Atemluft einer Person zu messen. Der Tester enthält eine Sensorzelle, die auf Alkohol reagiert. Wenn eine Person in das Gerät hineinbläst, gelangt die Atemluft zur Sensorzelle. Dort findet eine chemische Reaktion statt, bei der der Alkohol im Atem oxidiert wird. So kann überprüft werden, wie hoch der Alkoholgehalt anhand des Promille-Werts in etwa im Körper ist. Die meisten Geräte können nicht am Zigarettenanzünder angeschlossen werden, sondern benötigen eine Batterie. Es ist außerdem wichtig zu beachten, dass Alkoholtester für den persönlichen Gebrauch in der Regel weniger genau sind als professionelle Geräte, die von Behörden verwendet werden.

Sind Alkoholtester zuverlässig?

Die Zuverlässigkeit von Alkoholtestern kann je nach dem spezifischen Gerät und seiner Qualität variieren. Professionelle Alkoholtester, die von Behörden und in Laboren eingesetzt werden, unterliegen strengen Standards und regelmäßigen Kalibrierungen, um eine hohe Genauigkeit sicherzustellen. Dennoch kann ein persönlicher Alkoholtest als Hilfsmittel betrachtet werden, um eine grobe Einschätzung des eigenen Alkoholpegels zu erhalten.

Wie oft sollten Alkoholtester kalibriert werden?

Einige Hersteller geben konkrete Zeiträume oder Anzahl von Tests an, nach denen eine Kalibrierung durchgeführt werden sollte. Dies kann beispielsweise alle sechs Monate, nach 100 Tests oder nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität des Geräts der Fall sein. Es ist wichtig, die spezifischen Anweisungen des Herstellers zu beachten, da sie auf das jeweilige Gerät zugeschnitten sind.

Wie lange kann Alkohol im Atem nachgewiesen werden?

Grundsätzlich kann Alkohol im Atem für mehrere Stunden nachgewiesen werden. Die meisten Alkoholtester können Alkohol im Atem für einen Zeitraum von 12 bis 24 Stunden nach dem Konsum erfassen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Konzentration des Alkohols im Atem im Laufe der Zeit abnimmt. Besonders anzumerken ist, dass der Nachweis von Alkohol im Atem nicht gleichbedeutend mit dem tatsächlichen Alkoholgehalt im Blut ist. Atemalkoholtests dienen als Indikator für eine mögliche Alkoholisierung, können aber keine genauen Informationen über den genauen Blutalkoholspiegel liefern. Für eine präzise Messung des Blutalkoholgehalts ist daher eine Blutprobe erforderlich.