Wann ist die Hauptuntersuchung fällig? Die Antwort steht auf der Prüfplakette. Doch wie liest man sich richtig? Viele wissen das laut einer Umfrage nicht. Wir liefern die Erklärung!

Viele verstehen HU-Plakette nicht

Jedes Auto braucht eine gültige HU-Plakette, das wissen alle Autofahrenden. Doch wann ist die Hauptuntersuchung wieder fällig? Die Antwort findet man auf dem Prüfsiegel, das eine Prüforganisation bei der vorherigen HU auf das hintere Kennzeichen aufgebracht hat. Hier sind Jahr und Monat hinterlegt, in dem die nächste "TÜV"-Prüfung ansteht. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Umfrage verdeutlicht Unwissenheit bei HU-Plakette

Laut einer Umfrage von Innofact im Auftrag von Autoscout24 wissen jedoch nicht alle Menschen mit Auto im Alter von 18 bis 65 Jahren, dass die große Zahl in der Mitte das Jahr der HU-Fälligkeit anzeigt. Immerhin 76 Prozent hatten die richtige Antwort parat. Allerdings hielten neun Prozent der Befragten die richtige Antwort unter den vorgegebenen Möglichkeiten für falsch. 18 Prozent haben angegeben, es nicht zu wissen. 61 Prozent wussten zudem nicht, dass auch die Farbe der umgangssprachlich auch TÜV-Plakette genannten HU-Siegels Auskunft über das Jahr der Fälligkeit gibt.

Beim Blick auf die Angabe des Monats, in dem das Auto wieder zur HU muss, stehen noch mehr Menschen mit Auto (zw. 18 und 65 Jahre alt) vor einem Rätsel. 31 Prozent der Teilnehmenden an der Umfrage wussten nicht, dass der Fälligkeitsmonat auf der "12-Uhr"-Position steht. Die Plakette wird beim Anbringen dementsprechend positioniert, sodass die richtige Zahl (1 für Januar bis 12 für Dezember) im äußeren Ring auf "12 Uhr" steht. 69 Prozent wussten jedoch Bescheid und gaben die richtige Antwort.

So die HU-Plakette richtig lesen

Die Zahl in der Mitte der HU-Plakette gibt das Jahr an, in dem das Auto wieder zum "TÜV" muss. Eine "24" im kreisrunden Aufkleber heißt also: 2024 ist die nächste Hauptuntersuchung fällig. Die Farbe der Plakette ist ebenfalls einem Fälligkeitsjahr zugeordnet. Der Monat, in dem das Auto zur "TÜV"-Prüfung vorstellig werden muss, ist auf der "12-Uhr"-Position im äußeren Ring der Plakette abzulesen.