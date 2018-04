Dafür wird es am Mitteltunnel etwas leerer und rund um das Lenkrad etwas voller. Denn wie in den Limousinen und den soften Geländewagen wandert der Wählhebel für das Getriebe nun ebenfalls ins Cockpit.

So ist auch das Bild der Rückfahrkamera jetzt in hochauflösender Qualität zu sehen.

Die komplett neu konstruierte Mercedes G-Klasse (2018) schreibt die Geschichte des rustikalen Benz fort. Die Offroad-Legende punktet mit effizienteren Motoren und besseren Fahrleistungen. Das ist der Preis!

Die Mercedes G-Klasse (2018) ist die dienstälteste Baureihe bei Benz. Der Preis für die Offroad-Legende bleibt mit 107.041 Euro auf dem gleichen Niveau wie vorher. Doch nachdem Schwaben in knapp 40 Jahren immerhin mehr als 300.000 Exemplare der G-Klasse verkauft und in den letzten Jahren einen Absatzrekord nach dem anderen gefeiert haben, denken sie nicht im Traum daran, den Klassiker ins Museum zu rollen. Im Gegenteil: Während Land Rover bei der Nachfolgeregelung des ganz ähnlich gestrickten Defender noch immer strauchelt, bringt Mercedes eine komplette Neuentwicklung der G-Klasse zur Welt, Marktstart ist im Februar 2018. Auf den ersten Blick bleibt sich der Vierkant aus Graz dabei treu: Ja, auch an diesem Auto hat Designchef Gorden Wagener seine Idee von der sinnlichen Klarheit ausgelebt und noch ein paar Linien weggenommen. Doch wenn ein Würfel aus Blech ein Würfel aus Blech bleiben soll, hat selbst ein Star-Designer eine Gewisse Mühe, seine Handschrift zu hinterlassen. Und das ist in diesem Fall auch gut so. Auch wenn die Mercedes G-Klasse (2018) fünf Zentimeter breiter und zwölf Zentimeter länger wird, damit nun auch die Hinterbänkler endlich bequem sitzen können, bleibt es deshalb beim beinah rechtwinkligen Design, den kreisrunden Scheinwerfern und den Blinkern, die allen Crashanforderungen zum Trotz auch weiter wie Krokodilsaugen auf der Motorhaube thronen. Dass die Frontscheibe mittlerweile ganz leicht gebogen ist, erkennt man nur aus nächster Nähe. Und auch das Ersatzrad bleibt weiter von außen an der senkrechten Hecktür angeschlagen. Mehr zum Thema: Alle neuen Autos auf dem Genfer Autosalon 2018

Mercedes G-Klasse (2018) im Video:

Preis Mercedes G-Klasse (2018): Ab 107.041 Euro

Doch unter dem Blech haben die Schwaben eine kleine Revolution angezettelt. Denn zum ersten Mal bekommt die Mercedes G-Klasse (2018) so etwas wie ein modernes Fahrwerk. "Wir montieren vorne eine Einzelradaufhängung, haben eine neue Lenkung und eine Verstelldämpfung", sagt Baureihenchef Gunnar Güthenke und stellt damit deutlich mehr Komfort auf der Straße in Aussicht. Denn während der G-Klasse im Abseits auch nach vier Jahrzehnten noch keiner etwas vormacht, war das Fahrverhalten bislang – nun ja – eher mäßig. Selbst die erste M-Klasse von 1997 war komfortabler und spurstabiler als die letzte Evolutionsstufe der G-Klasse. Vom Vergleich mit modernen Modellen wie dem GLE oder dem GLS ganz zu schweigen. Doch Güthenke weiß um das Risiko, dass sein Riesenbaby plötzlich als verweichlicht gelten könnte. Schließlich haben schon ganz andere Autos diesen Flirt mit dem Alltag verloren. Deshalb schwört er Stein und Bein, dass die Mercedes G-Klasse (2018) im Gelände dafür keine Kompromisse macht. In der Theorie nicht, weil zumindest der Leiterrahmen, die Getriebeuntersetzung und die drei hundertprozentigen Sperren so unverrückbar zur G-Klasse gehören wie der Stern im eckigen Grill. Und in der Praxis nicht, weil trotz des größeren Radstandes und der breiteren Spur alle im Gelände relevanten Werte sogar noch einmal besser geworden sind: "Bodenfreiheit und Watttiefe, Rampen- und Böschungswinkel – überall haben wir beim Generationswechsel noch ein paar Punkte rausgeholt", schwärmt Güthenke.

Das sind die Motoren der Mercedes G-Klasse (2018)