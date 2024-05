Dieses Automodell fährt der Pumuckl

Seit 2023 feiern "Neue Geschichten vom Pumuckl" auf RTL+ große Erfolge. Nun ist auch eine zweite Staffel geplant. In einer Folge der Neuauflage ist der Pumuckl in seinem Cabrio unterwegs. Doch welches Auto fährt der Pumuckl da eigentlich? Die AUTO ZEITUNG klärt auf.

Seit Ende 2023 die neuen Folgen vom Pumuckl auf RTL+ auf Sendung gingen, sorgt die Serie für Begeisterung bei Jung und Alt. In den 13 Folgen der ersten Staffel der Neuauflage erlebt der rothaarige Kobold neue Abenteuer. Seinen ersten Fernsehauftritt feierte Pumuckl bereits 1988. Seit 2023 immer mit dabei: Florian Eder, der Nachfolger und Neffe von Meister Eder.

In der Episode "Pumuckl und die Geburtstagsüberraschung" erfährt Pumuckl erst am Morgen, dass Meister Eder an diesem Tag Geburtstag feiert. Kurzentschlossen schnappt er sich sein kleines Auto und düst damit in die Stadt. Deutlich zu erkennen: der Mercedes-Stern auf dem Kühlergrill. Doch um welches Modell handelt es sich genau? Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Elektronische Parkscheiben im Test (Video):

Der Pumuckl und sein Auto

Schon in älteren Episoden der Kult-Serie zeigte sich der Mercedes vom Pumuckl. In Folge 27 von 1988 besorgt Meister Eder nämlich ein Geschenk für seinen Kobold: Ein aufziehbares und lenkbares Auto, in das sich der Pumuckl sogar hineinsetzen kann. Damals schon in Silber und mit einem schwarzen Kühlergrill.

Betrachtet man die Proportionen und das Design des Fahrzeugs, so handelt es sich bei dem Auto vermutlich um einen Mercedes 230 G – ohne Dach versteht sich, damit der Pumuckl mit seiner üppigen Frisur auch hineinpasst. Genauer gesagt ist es wohl ein Modell des Cross Country, das damals von der Firma Robbe hergestellt wurde. Heute ist das Original-Modellauto dieser G-Klasse ein echtes Sammlerstück und nur selten zu finden.

Die zweite Staffel vom Pumuckl kommt

Über die zweite Staffel der Neuauflage vom Pumuckl ist bisher wenig bekannt. Allerdings steht fest, dass eine zweite Staffel definitiv geplant ist. So enthüllte die Programmgeschäftsführerin von RTL Inga Leschek gegenüber dem Medienmagazin DWDL, dass sie sich derzeit in einer Vorbereitungsphase für die zweite Staffel befinden. Doch Fans müssen sich in Geduld üben, da die Produktion alles andere als einfach ist. Voraussichtlich wird die zweite Staffel 2025 erscheinen.