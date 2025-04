Anlässlich des 45. Geburtstags der Mercedes G-Klasse hat sich der Klemmbausteinhersteller Lego etwas ganz Besonderes einfallen lassen: ein umfangreiches und detailreiches Technic-Set mit 2891 Teilen mit einer Altersempfehlung ab 18 Jahren. Doch was kann der neue Lego-Benz? Unser Test zeigt die Details!

Die Lego Technic Mercedes G-Klasse im Test (Video):

Was kostet die neue Lego Technic G-Klasse?

Als Nachfolger des Lego Technic Range Rover Defender, der 2019 erschien und mit rund 180 Euro günstiger war, aber auch weniger Teile hatte, ist die Lego Technic G-Klasse G 500 Professional Line seit August 2024 zu haben. Die neue Lego Technic Mercedes G-Klasse ist eines der größeren Sets der Technic-Reihe, kostet dafür aber auch 249,99 Euro (UVP). Bei verschiedenen Online-Händlern ist das Modell allerdings bereits mit Rabatten zu haben.

Die Lego Technic G-Klasse im Test: So lief der Aufbau

Beim Auspacken des Sets fällt sofort auf: Die verschiedenen kleinen Teile-Päckchen aus Papier zeigen einen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. Bei Aufbau fallen uns interessante Bautechniken und Technic-typische Bauabschnitte mit Zahnrädern auf. Oft nutzt Lego dafür viele bunte Teile, wie beispielsweise im Motorraum, die zwar die Orientierung im Bauprozess erleichtern, aber letztlich nichts mit der eigentlichen Farbgebung des Modells zu tun haben. Am Ende dominiert natürlich trotzdem die orange Karosserie der G-Klasse.

Foto: AUTO ZEITUNG

Beim Fahren des Geländewagens zeigt sich die durchdachte Mechanik, die den Aufbau in rund acht bis zehn Stunden lohnenswert macht. Dank detaillierter Bauanleitung eignet sich das Set auch für Einsteiger:innen in die Lego Technic-Welt. Nach Fertigstellung des Modells misst die Lego Technic G-Klasse 22 cm in der Höhe, 43 cm in der Länge und 20 cm in der Breite. Daher empfiehlt es sich, schon vorab einen Platz für die Aufbewahrung oder Ausstellung einzuplanen.

Welche Funktionen bietet das Lego-Modell?

Das Lego-Modell der Mercedes G-Klasse bietet viele Funktionen, wie man sie auch von realen Fahrzeugen kennt. Dazu zählt beispielsweise die bewegliche Lenkung. Diese kann, wie für Lego-Technic-Sets üblich, mittels "Hand-of-God"-Steuerung auch über ein Zahnrad auf dem Dach betätigt werden. Ein wählbares Getriebe mit Vorwärtsgang, Rückwärtsgang und Neutralstellung sowie Differentialsperren sorgen für weiteres Vergnügen beim Ausprobieren der Funktionen. Auch das Federungssystem (Fahrwerkstypen erklärt), das die Mercedes G-Klasse auf unebenem Gelände stabil halten soll, wollen wir in unserem Test positiv hervorheben. Diese Detailtreue zeigt, dass sich das Set nicht nur an Liebhaber:innen der G-Klasse, sondern auch an Technic-Fans richtet, deren Fokus auf Funktionen und dem Bauprozess liegt.

Foto: Lego

Mercedes G-Klasse von Lego Technic mit liebevollen Details

Der Lego-Mercedes erfreut durch viele Einzelheiten wie den Sechszylinder-Reihenmotor, der sich unter der aufklappbaren Motorhaube versteckt. Das Reserverad am Heck und die Dachbox (hier unseren Test nachlesen), die Platz für die Ersatzteile bietet, geben dem Modell einen markanten Offroad-Look. Beide Teile lassen sich aber auch einfach entfernen. Die Türen sowie die Heckklappe lassen sich über einen einfachen Mechanismus öffnen und die Rücksitze im Inneren umklappen. Auch bei den mit einem Mercedes-Stern bedruckten Teilen im Kühlergrill und auf den Nabendeckeln hat Lego Liebe zu Detail bewiesen. Ein Kritikpunkt ist jedoch der Stickerbogen mit 18 Aufklebern, der für den hohen Preis von 250 Euro etwas enttäuschend ist. Wir hätten uns stattdessen mehr bedruckte Teile gewünscht. Mit zusätzlichen Beleuchtungssets lässt sich das Modell aber sogar noch weiter aufwerten.

Motor, Farbauswahl und Ausstattung wie beim Original

Die leuchtend orange Farbe, die von vielen als mutige Wahl gelobt wird, stammt vom originalen Mercedes G 500, nennt sich Kupferorange und ist Teil der Manufaktur-Magno-Lackpalette. Doch dass vereinzelt blaue Technic-Pins hervorstechen, hätte besser gelöst werden können. Allgemein ist die Farbgebung gut gelungen: Die Farbtöne der Teile wirken sehr gleichmäßig und die schwarzen Akzente sind gut getroffen. Außerdem harmoniert das Modell gut mit anderen Offroad-Sets wie dem Land Rover Defender, was es zu einem attraktiven Ausstellungs- und Sammlerstück macht.

Auch interessant:

Das Originalmodell, der Mercedes G 500, wurde 2024 überarbeitet und fährt seit dem mit einem 449 PS (330 kW) starkem Reihensechszylinder vor. Die Professional Line setzt sich unter anderem durch ein Steinschlagschutzgitter für die Scheinwerfer, Schmutzfängern an allen vier Rädern und groben 18-Zoll-Allterrain-Rädern von der Standard-Mercedes-G-Klasse ab. Dachgepäckträger, Leiter und Reserverad in Schwarz sind Optionen der Exterieur-Ausstattung des Manufaktur-Programms.