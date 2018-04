Eckdaten Bauzeitraum ab 2018 Aufbauarten Limousine Türen 4/5 Abmessungen (L/B/H) 4988/1890/1404 mm Leergewicht 1935 kg Leistung von 286 bis 435 PS Antriebsarten Allrad Getriebearten Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel/Mildhybrid Abgasnorm Euro 6 Grundpreis ab 68.127 Euro

Der Mercedes CLS (2018) basiert zwar auf der Plattform der E-Klasse – bekommt jedoch viele Features und Motoren der S-Klasse. Die Preise starten bei 68.127, dann ist die dritte CLS-Generation als 350 d mit dem 286 PS starken Sechszylinder-Motor ausgestattet.

Auch die dritte Generation des Mercedes CLS (2018) basiert auf der E-Klasse und steht zum Preis ab 68.127 Euro beim Händler. Aber nicht als grauer Zweireiher, sondern als locker gemachte Business-Klasse. Die E-Klasse für Schöngeister ist vollends zum Designerstück geworden und möchte die Kunden vor allem mit einer klaren und schnörkellosen Linienführung ködern. Mehr noch als die sinnliche Klarheit sticht bei diesem Auto allerdings der neue Bug ins Auge, der mit seiner Haifisch-Nase gefährlich an dem Ford Mustang erinnert – da ändern auch die markanten Zacken nichts, die Mercedes dem CLS als Tagfahrlicht in die LED-Scheinwerfer geschnitten hat. Technisch basiert der CLS zwar auf der E-Klasse, gleichzeitig nimmt das mittlerweile 4,99 Meter lange Coupé auch deutliche Anleihen an der S-Klasse. Das gilt für einen Teil der neuen Motoren genau wie für das Ambiente: Der durchgehende Großbildschirm, das neue Lenkrad mit den galvanisierten Tasten und dem Abschied vom Hebel für den Tempomaten, ja selbst die Wellnessfunktionen kennt man vom Facelift des Flaggschiffs. Und weil es von der Sinnlichkeit nicht weit hin ist bis zur Spielerei, gibt es in der weit geschwungenen Armaturenbrett-Landschaft des Mercedes CLS (2018) auch noch Klimaausströmer, die jede Temperaturänderung mit roter oder blauer LED- Beleuchtung quittieren.

Mercedes CLS (2018) im Video:

Preis: Mercedes CLS (2018) ab 68.127 Euro

Auch die Motoren des Mercedes CLS (2018) stehen für einen echten Fortschritt: Als erstes Derivat der E-Klasse bekommt der CLS die neuen Reihensechszylinder aus der S-Klasse sowie den ersten Vierzylinder-Benziner, den Mercedes auf einen Riemenstarter-Generator mit 48 Volt-Technik umgestellt hat. Natürlich passen die bis zu 340 PS im CLS 400 d (Preis: 72.506 Euro) oder die 367 PS im CLS 450 (70.906 Euro) besser zu einer luxuriösen Mischung aus Limousine und Coupé, die der Business-Elite die Afterwork-Party versüßen will. Den Vierzylinder-Diesel mit 245 PS im CLS 300 d gibt es hingegen nur für Knauser. Und ganz sicher hätte Mercedes auch gerne wieder einen soliden V8-Benziner im CLS 500 oder mehr AMG-Power, als sie der 53er verspricht. Doch ganzer Stolz der Stuttgarter ist fürs Erste tatsächlich der CLS 350 (Preis: 68.127 Euro), in dem der intern M264 genannte 48-Volt-Benziner seinen Einstand gibt. Wie der Fahrbericht schon zeigte, passt der vergleichsweise kleine Motor mit seinen immerhin 300 PS und 400 Newtonmeter gut zu dem vergleichsweise großen Mercedes CLS (2018).

Fahrbericht Neuer Mercedes CLS (2018): Erste Testfahrt Den neuen CLS angetestet

Mercedes CLS (2018) erstmals mit Dreierbank