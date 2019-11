Für kleines Geld einen Mercedes fahren? Das ist möglich! Aber kann der Mercedes C 200 (W202) auch eine echte Alternative zum Baby-Benz Mercedes 190 E 2.0 (W201) sein? In unserer Kaufberatung rechnen wir nach.

Die Offerten sind verführerisch: In den bekannten Gebrauchtwagenbörsen finden sich zahllose Limousinen – etwa der Mercedes C 200 oder derMercedes 190 E 2.0 – der Mercedes-Baureihen W201 und W202 für wenige tausend Euro: Kilometerfresser, Rostlauben, Tuningobjekte. Die Glückstreffer sind selten, mit etwas Geduld aber durchaus zu finden. Es muss ja nicht gleich das Topmodell Evo II oder der C36 AMG sein. Wir beleuchten die 2,0-Liter-Modelle, die damals wie heute das bezahlbare Mercedes-Erlebnis bieten. Der Übergang zwischen Baby-Benz und C-Klasse erfolgte quasi nahtlos im Jahr 1993. Nach elf Jahren war der einst so moderne 190 überholt, die Mitbewerber rückten ihm auf die Pelle. Doch das Konzept hatte sich bewährt: Die C-Klasse wuchs nur minimal gegenüber ihrem Vorgänger. Für das Design zeichnete abermals das Team um Bruno Sacco verantwortlich. Die Karosserie wurde verstärkt, zahlreiche Sicherheits-Features gab es nun ab Werk, und die niedrige Ladekante erleichterte das Beladen des Kofferraums. Erstmals setzte Mercedes in der Großserie auf Vierventil-Technik. Darüber hinaus war der M111-Motor kompakter als der M102 des Vorgängers, der 1980 schon im W123 zum Einsatz kam. Verfügte der Mercedes 190 E 2.0 bei zwei Litern Hubraum über mindestens 90 (Vergaser) bis 122 PS, leistete der Mercedes C 200 bei seinem Debüt schon 136 PS. Dem gegenüber steht natürlich das um gut 180 Kilogramm höhere Gewicht. Die Differenz bei der Höchstgeschwindigkeit ist mit 197 zu 203 km/h hingegen zu vernachlässigen. Mehr zum Thema: Evolution vom V8 bis zum V12

Kaufberatung für Mercedes 190 E und C 200

Spannender wird für den Mercedes-Interessierten der Verbrauch: Der wurde 1992 im Test des Mercedes 190 E 2.0 der Auto Zeitung mit 10,0 Litern ermittelt, während der Mercedes C 200 sich 10,5 Liter genehmigte. Der laufende Unterhalt erfordert beim W201 alle 10.000 Kilometer einen Ölwechsel, bei jedem zweiten Service sollten auch die Zündkerzen ersetzt werden. Dem W202 reichen etwas längere Intervalle: 15.000 Kilometer für das Öl, 30.000 Kilometer für die Zündkerzen. Beide Motoren verfügen über eine wartungsfreie Steuerkette – ein kurzer Check kann trotzdem nicht schaden: Kettenspanner oder Gleitschienen können im Laufe der Zeit schwächeln. Es empfiehlt sich, auf Geräusche zu achten. Ein glaubhaft und vollständig geführtes Wartungsheft schützt vor bösen Überraschungen. Im Großen und Ganzen gilt die Technik als robust. Spurstangenköpfe und Traggelenke gelten beim W201 ebenso als potenzielle Schwachstellen wie ein undichter Lenkungsdämpfer. Das hat sich beim W202 nur unwesentlich verbessert. Neue Spurstangen sind für den Mercedes 190 E 2.0 einzeln für rund 60 Euro zu bekommen, während beim Mercedes 190 E 2.0 die komplette Lenkstange für knapp 280 Euro ersetzt werden muss. Auch beim Endschalldämpfer hat der Baby-Benz die Nase preislich vorne, während sich das Bild beim Scheinwerfer dreht: 470 Euro kostet der Ersatz für den älteren Mercedes, die C-Klasse liegt mit 285 Euro deutlich darunter. Nachfertigungen unterschiedlicher Qualität sind natürlich wesentlich günstiger zu haben.

Unterhaltskosten bei beiden Benz überschaubar

Große Unterschiede gibt es auch, wenn es ums Blech geht: Die Ersatzteile für den Mercedes C 200 sind deutlich teurer. Hinzu gerechnet werden muss ein eventueller Arbeitslohn. Rost ist nicht zuletzt aufgrund des Alters bei beiden Autos ein Thema, wobei er beim Mercedes 190 E 2.0 deutlich subtiler zu Werke geht. Versagt etwa die Dichtung der Heckscheibe, sucht sich das Wasser seinen Weg bis in die äußeren Mulden im Fahrzeugheck, von wo aus sich die Korrosion von innen nach außen durchfrisst. Die C-Klasse ist da ehrlicher: Die braune Pest rund um Schlösser und Griffleisten warnt unübersehbar vor dem Kauf. Mit 1,9 Millionen produzierten W201 und der gleichen Zahl an W202-Varianten (Limousine und T-Modell) sind noch jede Menge Autos unterwegs – Neueinsteiger müssen nicht gleich zum erstbesten Fahrzeug greifen. Die Preistendenz ist bei dem Mercedes C 200 zudem momentan eher fallend, während sie beim 190 stagniert. Der Mercedes 190 E 2.0 hat auch den Vorteil, dass die ersten Modelle bereits mit H-Kennzeichen unterwegs sind und günstig versichert werden können. Hier lohnt es, verschiedene Szenarien durchzuspielen: Auch wenn der reguläre Steuersatz für Kat-Modelle niedriger ist als die einheitlichen 191,73 Euro, kann in Verbindung mit der Oldtimer-Versicherung eine H-Zulassung billiger sein. Bis die C-Klasse soweit ist, dauert es noch – W202-Fahrer müssen sich solange mit der teureren Versicherung abfinden.

Technische Daten: Mercedes 190 E und C 200

Technische Daten Mercedes-Benz 190 E 2.0 (W201) Mercedes-Benz C 200 (W202) Motor R4 R4 Hubraum 1997 ccm 1998 ccm Leistung 122 PS 136 PS Maximales Drehmoment 178 Nm 190 Nm Getriebe Viergang Fünfgang Antrieb Hinterrad Hinterrad 0-100 km/h 10,5 s 11,0 s Höchstgeschwindigkeit 197 km/h 203 km/h Leergewicht 1180 kg 1365 kg L/B/H in mm 4448/1690/1353 4487/1720/1418 Bauzeit 1982-1993 (W201 gesamt) 1993-2001 (W202 gesamt) Preis 45.770 Mark (1993) 47.495 Mark (1994)

Kostenvergleich Mercedes-Benz 190 E 2.0 (W201) Mercedes-Benz C 200 (W202) Ersatzteile Kotflügel 191,94 Euro 815,15 Euro Bremsscheiben 39,51 Euro 52,42 Euro Spurstange 59,33 Euro 276,35 Euro Endschalldämpfer 187,70 Euro 489,19 Euro Verbrauch 10,0 l/100 km 10,5 l/100 km Steuer (Euro 2) 147 Euro 147 Euro Versicherung 326,43 Euro 382,93 Euro Preis 4300 Euro 3400 Euro