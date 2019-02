Der Nachfolger für Maseratis GranTurismo steht fest: Die Serienversion des Maserati Alfieri (2020) steht fünf Jahre nach seiner Weltpremiere auf dem Genfer Autosalon in den Startlöchern. Ersten Informationen zufolge kommt das Coupé der Italiener auch als rein elektrischer Sportwagen auf den Markt!

Der Maserati Alfieri (2020) beerbt den GranTurismo, wenn dieser in 2019 nach zwölf Jahren Bauzeit eingestellt wird. Gut fünf Jahre sind vergangen, seit die italienische Antwort auf den Jaguar F-Type als Studie mit schmalen LED-Scheinwerfern und dem neuen Maserati-Grill mit zentralem Dreizack-Logo auf dem Genfer Autosalon 2014 Weltpremiere feierte. Die damals verkündeten Pläne sahen den Marktstart der Serienversion des zweitürigen Sportcoupés für 2016 vor, ein Jahr später sollte die Cabrio-Variante folgen. Viel passiert ist seitdem nicht, doch das könnte sich bald ändern. In einer knappen Pressemitteilung von Maserati heißt es nämlich, dass die vorhandenen Produktionslinien im Werk von Modena im Herbst 2019 aufgerüstet werden sollen, damit dort im ersten Halbjahr 2020 ein "charakteristischer Maserati-Sportwagen" in Vorserienproduktion gehen kann. Das würde bedeuten, dass die ersten Maserati Alfieri (2020) bereits vor Ende 2020 an Kunden ausgeliefert werden könnten. Mehr zum Thema: Ghibli Facelift ab 66.600 Euro​

Maserati Alfieri Concept Car im Video:

Erste Informationen zum Maserati Alfieri (2020)