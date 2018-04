Das 2008 vorgestellte Luxuscoupé Maserati GranTurismo ist der Nachfolger des Maserati Coupés. 405 PS entstammen dem 4,2-Liter-V8-Aggregat und werden per Sechsstufenautomatik an die Hinterräder weitergegeben. In der 440 PS starken Sportversion S wachsen die Brennkammern auf insgesamt 4,7 Liter an. Darüber hinaus kam 2010 das Cabriolet namens GranCabrio heraus und die Sportversion MC Stradale wurde in Paris präsentiert.