Mit einem wahren Schock-Moment namens Maserati MC20 (2021) zum Preis ab 210.000 Euro (Stand: Mai 2021) definiert sich die italienische Automarke neu. Kernstück des MC20 ist ein bei Maserati komplett neu konstruierter Dreiliter-Twin-Turbo-90 Grad-V6 mit Trockensumpfschmierung, der dank patentiertem Vorkammersystem und Doppelzündung brachiale Leistung mit exzellenter Fahrbarkeit verbinden soll. Eine zusätzliche Vorkammer an jedem Brennraum (< 1 cm3) ist über kleine Löcher mit dem Hauptbrennraum verbunden. Eine in dieser Vorkammer platzierte Extra-Zündkerze zündet während des Verdichtungstaktes, extrem heiße Feuerstrahlen schießen in den Hauptbrennraum und lösen dort eine Verbrennung an vielen Punkten aus, die schnell und effizient abläuft und so eine sehr gute Leistungsausbeute ermöglicht. Eine zweite Zündkerze im Hauptbrennraum ist weiterhin für eine mittige Zündung des Gemischs zuständig. Als Ergebnis soll der V6 laut Maserati-Techniker:innen atemberaubend stark sowie hervorragend fahrbar und ungemein charakterstark sein. Ein blitzschnell schaltendes Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe muss in dieser Klasse beinahe sein, die Leistungsdaten des Twin-Turbo-V6 sind aber eindeutig mehr als Standard: 630 PS bei 7500 Umdrehungen, 730 Newtonmeter bei 3000 Touren – das sind Werte, die die sogenannte "Nettuno"-Maschine im Maserati MC20 (2021) als einen Ausnahme-Motor definieren, der im nächsten Schritt übrigens auch zukünftige Maserati-Modelle befeuern soll. Konkurrenz für Ferrari scheint also durchaus erwünscht zu sein. Mehr zum Thema: Das ist der Maserati Levante Trofeo



Preis & Motor des Maserati MC20 (2021)