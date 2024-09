Pfeilschnelles Geschoss mit kugelsicherer Weste

Mit 920 kW (1251 PS) aus drei Elektromotoren – davon zwei an der Hinterachse – ist der Lucid das perfekte Fluchtauto. Auch die Fahrleistungen spielen in der Supersportwagen-Liga: 2,0 s von null auf 100 km/h, seine Höchstgeschwindigkeit erreicht der Air Sapphire erst bei über 330 km/h.

So schützt der Lucid Air Sapphire von U.S. Armor Group Insass:innen vor Unterschallgeschossen, etwa 44-Magnum-Patronen – der leistungsstärksten für Kurzfeuerwaffen.

1251 PS, 330 km/h, drei Motoren – und nun auch mit Panzerung. Sollten die Fahrleistungen des Lucid Air Sapphire für die Flucht vorm Kugelhagel nicht genügen, hilft die U.S. Armor Group nun mit kugelsicherem Glas und Panzerungen in der Karosserie des Viertürers nach. Doch passen Mehrgewicht und eine Elektro-Performance-Limo wirklich zusammen?

Hinter dem Beinamen "Sapphire" versteckt sich das Performance-Modell des Lucid Air. Wer sich den eleganten Viertürer zulegt, erwartet Geschwindigkeit. Mit 920 kW (1251 PS) aus drei Elektromotoren – davon zwei an der Hinterachse – handelt es sich laut dem kalifornischen Autobauer um die stärkste Limousine der Welt. Auch die Fahrleistungen spielen in der Supersportwagen-Liga: 2,0 s von null auf 100 km/h, seine Höchstgeschwindigkeit erreicht der Air Sapphire erst bei über 330 km/h. Was hier Fehl am Platz wirkt: Mehrgewicht.

Doch genau das tut U.S. Armor Group mit ihrem ganz speziellen "Tuning" für den Lucid Air Sapphire. Panzerungen machen den Performance-Stromer nämlich kugelsicher. Normalerweise führt die US-amerikanische Spezialfirma für Cybersicherheit, strukturelle Stärkung von Gebäuden, Schulungen für Spezialeinsatzkommandos, Privatjets und gepanzerten Fahrzeugen eher große SUV mit V8-Verbrennern vom Schlage eines Cadillac Escalade oder große Luxuslimousinen im Sortiment. Mit dem Lucid Air Sapphire starten die Sicherheits-Expert:innen mit dem Slogan "Global Threat Mitigation" (zu Deutsch: globale Bedrohungsabwehr) den Versuch, den Stromer auch fürs Klientel gepanzerter Fahrzeuge schmackhaft zu machen. Dieser soll dank Panzerglas und kugelsicherer Panzerung immerhin Unterschallgeschütze vom Interieur fernhalten. Das entspricht etwa einer 44 Magnum-Patrone – der leistungsstärksten Munition für Kurzfeuerwaffen –, die der Sapphire durch die Upgrades aufhalten soll.

Tuning von U.S. Armor Group: Lucid Air Sapphire

Solche Panzerungen gehen doch sicher ins Gewicht, oder? Immerhin bringt der Lucid Air Sapphire bereits um die 2435 kg Leergewicht (die Top-15 Autos mit dem höchsten Gewicht) auf die Waage. Doch dem ist nicht so: Das kugelsichere "Tuning" von U.S. Armor Group soll nur 175 kg addieren. Eine leichte Verbundpanzerung in Militärqualität soll den nötigen Schutz bieten und dabei nochmals stärker als ballistischer Stahl sein. Natürlich bietet der Sapphire nicht das Komplettpaket mit Notlauf-Reifen und Bombenabwehr, dieses bleibt weiterhin den großen SUV vorbehalten.

Dafür tritt der Lucid Air Sapphire betont unauffällig auf – ein richtiger Bond-Wagen also. Außen unterscheidet ihn nichts vom Serienmodell. Einzig die breiteren Seitenscheiben geben die Panzerung preis. Auch im Innenraum bleibt alles beim Alten – mit Ausnahme von ein paar besonderen Optionen wie aus einem Agenten-Streifen. Das normalste Upgrade der U.S. Armor Group ist wohl ein Modul mit verschlüsseltem WLAN-Signal für den Sapphire. Auf der Aufpreisliste stehen auch verdeckte Waffenöffnungen, eine verbesserte Panzerung gegen Sprengstoffe, eine Giftgaserkennung, eine eingebaute Pfeffergasabwehr oder Türgriffe mit integrierten Elektroschockern. Und sollte all das nicht genügen: Ein beherzter Tritt aufs rechte Pedal entfesselt nach wie vor 920 kW (1251 PS) für die pfeilschnelle Flucht nach vorne.

Nun muss nur noch das Portemonnaie der schutzbedürftigen Interessent:innen gefüllt sein. Denn bereits ohne Sonderausstattung von U.S. Armor Group ist ein Lucid Air Sapphire kein Schnäppchen: um die 250.000 Euro (Stand: September 2024) kostet der Performance-Air ab Werk. Wer die Sicherheits-Aufrüstung von U.S. Armor Group in Anspruch nehmen möchte, zahlt für den Stromer mindestens 425.000 US-Dollar (385.012 Euro). In den Kreisen gepanzerter Fahrzeuge kein schlechtes Angebot, aber wie gesagt: Er hält nur einer 44 Magnum stand. Mehr Schutz kosten mehr Scheine – und Reichweite. Die liegt beim Lucid Air Sapphire ab Werk bei 700 km. Wie viel Einfluss die Panzerung auf die Länge der Fluchtfahrt hat, ist unbekannt. Na hoffentlich ist der Akku im richtigen Moment stets geladen!