Dreiachsiger Weltenzerstörer auf Defender-Basis

Nach dem Motto "mehr Räder, mehr Spaß" baut Apocalypse Manufacturing Geländewagen von der Stange zu Dreiachsern um. So auch bei diesem getunten Land Rover Defender, der auf den klangvollen Namen Apocalypse World Ender 6x6 hört. Und bei dem Look ist der Name Programm!

Modellnamen wie Hellfire 7, Warlord oder eben World Ender machen die Marschrichtung der Tuning-Verrückten von Apocalypse Manufacturing aus Florida augenblicklich klar. Passend zum US-Bundesstaat der Entstehung dürfte keine Sumpflandschaft zu herausfordernd sein für die irren 6x6-Geländewagen-Umbauten. Im Falle des World Ender 6x6, der bisher ein Einzelstück ist, beansprucht der Tuner sogar für sich, den weltweit einzigen sechsrädrigen Umbau des Land Rover Defender auf die Straße gebracht zu haben. Neu ist allerdings nicht nur die Anzahl der Räder.

So ist der Apocalypse World Ender 6x6 nicht nur dreiachsig, sondern mit einem spektakulären Aufbau vom "gewöhnlichen" Geländewagen zum Pick-up geworden. Auf die 20-Zoll-Felgen sind außerdem für europäische Augen unfassbare 38-Zoll-Reifen montiert, die in Verbindung mit einer saftigen Spurverbreiterung für ein brachiales Auftreten sorgen. Selbstverständlich liegt der Weltenzerstörer mit seinem Luftfahrwerk auch geschätzte drei bis vier Bordsteinkanten höher als der Defender. Da die Serien-Basis Defender 110 V8 Carpathian Edition bereits zirka fünf Meter lang ist, dürfte der World Ender gen handliche 6,50 m tendieren.

Apocalypse World Ender 6x6: Imposantes Dreiachser-Tuning

Alle Tuningmaßnahmen, die die Tuningschmiede am Apocalypse World Ender 6x6 durchgeführt hat, lassen sich wohl kaum aufzählen. Einige Beispiele sind der apokalyptische Frontbügel, der auffällige Unterfahrschutz sowie die Lichtleiste und der Gepäckträger auf dem Dach. Die Ladefläche ist mit einer martialischen Bügelkonstruktion ausgestattet, welche die Farbgebung des Frontbügels aufgreift. Den originalen 5,0-l-V8 ließ man aufgrund der Eckdaten unangetastet – warum auch nicht, bei 525 PS (386 kW) und 625 Nm. Und auch der ohnehin stattliche Verbrauch dürfte durch die zusätzliche Antriebsachse inklusive Differentialtechnik und die monolithischen Schlappen nicht unbedingt gesunken sein.

Neugierig geworden? Dann haben wir gute Nachrichten: Der weltweit einzige Apocalypse World Ender 6x6 steht Stand August 2024 gebraucht zum Verkauf. Auf dem Tacho stehen 700 Meilen (1127 km) und auf dem Preisschild 374.999 US-Dollar (336.895 Euro). Als Baujahr ist 2023 aufgeführt. Also ab nach Florida!