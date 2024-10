Frisch renoviertes Topmodell der Traditionsmarke

Wer sich einen Fendt Diamant 560 SGW (2024) für knapp 50.000 Euro gönnen kann, hat es in die Schlossallee des Caravaning geschafft. Wie lebt es sich im frisch renovierten Topmodell der Traditionsmarke? Das sind Preis und Ausstattung.

Preis: Fendt Diamant 560 SGW (2024) ab 50.550 Euro

Es sind die kleinen Dinge, die einen Caravan groß machen, das gilt selbst für einen Wohnwagen der Luxusklasse. Natürlich reden sie bei Fendt auch gern über das Design ihres Diamant, immerhin ist er ja das teuerste Modell der schwäbischen Marke. Doch mit der gleichen Detailverliebtheit referieren sie über die "aufwendige Volumensteppung der sehr hochwertigen Federkernpolsterung", wenn der Diamant ins nächste Modelljahr geht. Oder auch über die Vorzüge des neuen Hubtischs, dessen Stellhebel jetzt zum ersten Mal unter der Tischplatte sitzt. Auch die neue Innenschale der Eingangstür spielt eine Rolle, nachdem Fendt mal wieder am Diamant gefeilt hat. Und wenn die Entwickler:innen von einem komplett neuen Innenraum sprechen, dann ist nicht etwa ein experimenteller Grundriss gemeint, sondern die neue Holzoptik der Möbel und die etwas weniger bauchige Form der Schrankklappen. Die Suche nach der Perfektion ist keine kurzatmige Jagd nach dem neuesten Trend, sondern ein ernster und evolutionärer Prozess, so wie früher bei der S-Klasse von Mercedes. Und genau das schätzen die Kund:innen an der Traditionsmarke und ihrem Topmodell.

Zurückhaltende Eleganz ist es, die in der 50.000-Euro-Klasse zählt. Das umfasst die klassische Hammerschlag-Optik der Seitenwände des Fendt Diamant 560 SGW (2024) ebenso wie die von Aston Martin inspirierte Grafik der Heckleuchten. Und wenn ein neues Holz- und Möbeldekor ins Diamant-Programm einzieht, dann dominieren weder kräftige Farben noch trendige Materialien, sondern rötlich-braunes Holz, glänzendes Weiß und gediegenes Grau, wie es auch in vielen Villenhaushalten vorkommt. Dass das durchaus traditionell wirkt, würden die Fendt-Manager:innen vermutlich als Kompliment für ihre Marktforschung verstehen. In Mertingen bauen sie ja auch den jugendlich-frischen Apero, der sehr erfolgreich mit den ganz jungen Camper:innen flirtet.

Innenraum: Schlafen für vier, Sitzen für acht

Natürlich hat die klassische Anmutung des Fendt Diamant 560 SGW (2024) auch mit der Wahl der Materialien und ihrer Verarbeitung zu tun. Das satte Schließen der Schrankklappen, die akkurate Machart der Umleimer und selbst die haptische Qualität der Holzfolie stärken die Vermutung, dass sich dieser Wohnwagen zum Weitervererben eignen könnte. Und wer mal kurz den Esstisch lupft, würde sich nicht wundern, wenn die gemaserte Platte des massiven Möbels tatsächlich aus Granit wäre.

Foto: Hardy Mutschler

Der Diamant ist kein Leichtbau-Wohnwagen, so viel steht fest. Mit ein paar Extras nähert er sich der Zwei-Tonnen-Grenze, das gilt selbst für den Fendt Diamant 560 SGW (2024), den die schwäbische Marke zur Präsentation des Modelljahrgangs 2025 bereitstellte. Von den Modellbezeichnungen dürfen sich Wohnwagen-Einsteiger:innen nicht verwirren lassen, denn die beiden 560er im Modellprogramm sind stattliche 7,71-m-Wagen mit einer Aufbaulänge von 6,56 m, während der 650 GDW gleich 8,60 m respektive 7,46 m misst. Gemeinsam haben sie die Breite von 2,50 m und die Höhe von 2,66 m, was selbst den beiden kleineren Modellen ein geradezu fürstliches Raumgefühl verleiht.

Es beginnt schon bei der Sitzgruppe, die im Heck des 560 SGW steht: Sieben bis acht Erwachsene kommen hier locker unter, obwohl die Diamant-Modelle auf vier Bewohner:innen ausgelegt sind. Dazu passt der 90 mal 90 cm große Tisch, der sich nachts als Unterbau des Heckbetts nützlich macht. Links in der Mitte ist die Küchenzeile eingebaut, sie enthält einen 174-l-Slimtower-Kühlschrank, einen dreiflammigen Thetford-Gasherd mit Backofen sowie eine eckige Edelstahl-Spüle. Gegenüber hat Fendt die Nasszelle untergebracht, ein komfortables Räumchen von einem Meter Länge und 72 cm Breite. Davor schließt sich das Schlafzimmer an, dessen Einzelbetten eine Liegefläche von stattlichen zwei Metern bieten. Und obwohl sie jeweils 90 cm breit sind, bleibt im Mittelgang noch ein halber Meter für den komfortablen Ein- und Ausstieg.

Natürlich ist es vor allem diese Innenbreite, die den Wohnraum es Diamant so großzügig wirken lässt. Wohnmobilist:innen erleben so viel Bewegungsfreiheit nur in Vollintegrierten der gehobenen Klasse – und die kosten mindestens doppelt so viel wie ein Diamant. Auch 1,98 m Stehhöhe sind kein kleines Argument für den großen Fendt. Und natürlich fehlt es ihm nicht an Stauraum: Er hat nicht weniger als 13 Dachstauschränke dabei, dazu noch einen geräumigen Kleiderschrank und drei keineswegs zierliche Schubladen in der Küche. Es sind die kleinen Dinge, die einen Luxus-Caravan groß machen – das erste Probewohnen im 2025er-Diamant zeigt es eindrucksvoll. Umso schöner, dass er es beim Gepäck nicht so eng sieht.