Danke Honda, endlich mal kein SUV!

Mit dem Honda Prelude Concept ist die Rückkehr des Sportcoupés nach Europa bestätigt. 1978 bis 2000 wurde der Japaner in fünf Generationen bei uns angeboten. Das Modell galt für Honda dabei als wichtiger Versuchs- und Technologieträger. So ging mit ihm beispielsweise das elektrisch öffnende Schiebedach in Serienproduktion. In diese Fußstapfen soll auch der neue Prelude treten – mehr oder minder jedenfalls. Denn welche Neuerungen die Marke mit dem Wagen einführen möchte, verrät sie dabei noch nicht. Klar ist jedoch, dass auch er zur stetigen Weiterentwicklung Hondas Vollhybrid-Antrieben beitragen soll. Mit den technischen Daten hält sich Honda ebenfalls noch bedeckt, verweist aber auf ihre bestehenden Antriebe: Frontantrieb und rund 200 PS (147 kW) Systemleitung wären demnach denkbar.

Der Blick ins Innenraum bleibt weiterhin verwert. Bekannt ist aber, dass die Neuauflage des Honda Prelude ein 2+2-Sitzer sein wird – und zudem "bezahlbar". Das sind doch spannende Aussichten! Was das Konzeptauto sonst noch alles zum kleinen Sportcoupé verrät, berichtet AUTO ZEITUNG-Redakteurin Leslie Schraut im Video.

