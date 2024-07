Kommt der Cybertruck jemals zu uns?

Der Tesla Cybertruck ist Ende 2023 in die Serienproduktion gestartet. Ursprünglich für 40.000 US-Dollar angekündigt, liegt der Einstiegspreis nun bei 61.000 US-Dollar (rund 56.300 Euro; Stand: Juli 2024). Ob das Fahrzeug in Deutschland verfügbar sein wird, bleibt unklar, da Anpassungen für die europäische Zulassung notwendig sind. Der Cybertruck ist in drei Varianten erhältlich: ein Basismodell mit Heckantrieb und einer Reichweite von etwa 400 km, eine Allradversion mit 447 kW (608 PS) und 547 km Reichweite sowie das leistungsstarke Cyberbeast mit drei Motoren, das in 2,7 Sekunden auf 100 km/h beschleunigt und eine Reichweite von 515 km bietet. Am Schnelllader kann der Cybertruck in 15 min 206 km Reichweite nachladen.

Der Innenraum des Cybertruck ist minimalistisch und bietet Platz für fünf Personen. Ein großes 18,5-Zoll-Touchscreen dominiert das Cockpit, und im Heck befindet sich eine multifunktionale Ladefläche mit bis zu 3423 l Fassungsvermögen. Trotz seiner markanten Optik bietet der Cybertruck ein komfortables Fahrgefühl und eine gute Straßenlage. Neugierig auf mehr? Leslie & Cars stellt den Tesla Cybertruck im Video oben ausführlich vor!

