Skodas neuer Bestseller?

Der Skoda Elroq (2024) – sein Name setzt sich aus "Elektrisch" und "Karoq" zusammen – ist das zweite Elektroauto der tschechischen Marke auf Basis des Modularen E-Antriebs-Baukastens (MEB) des Volkswagen-Konzerns. Als SUV im A-Segment bietet er kompakte Abmessungen von 4,49 m Länge und mit einem Radstand von 2,77 m genau so viel Platz für die Insass:innen wie der Skoda Enyaq. Auch bei der Antriebspalette ähnelt der Neuling seinem etablierten großen Bruder. Die insgesamt vier verschiedenen Antriebe decken eine Leistungsspanne von 125 kW (170 PS) bis 220 kW (300 PS) ab. Neben Heck- besteht auch die Option auf Allradantrieb. Erhältlich sein wird der Elroq mit drei Batteriepakten: 52 kWh, 58 kWh und 77 kWh (netto). Mit der großen Batterie und Heckantrieb stromert er mit einer Batterieladung bis zu 560 km weit.

Unter seinem Tarnkleid soll der Skoda Elroq (2024) ein neues und minimalistischeres Design tragen. Skoda nennt dies "Modern Solid". Die optionale Leuchtleiste zwischen Scheinwerfern trägt den Namen "Tech-Dech-Face". Anstelle eines runden Logos prangt der Skoda-Schriftzug sowohl am Heck als auch an der Front. Einen Preis nennt Skoda noch nicht. Da sich der elektrische Elroq aber am Verbrenner Karoq orientieren wird, dürfte der Einstiegspreis bei rund 35.000 Euro liegen.

