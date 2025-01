Empfehlenswerte Lego-Sets für Mercedes-Fans

Für Mercedes-Fans gibt es einige empfehlenswerte Lego-Sets auf dem Markt. Wir stellen empfehlenswerte Modelle vor!

Für alle Mercedes- und Lego-Technic-Fans gibt es zahlreiche spannende Sets, die begeistern. Ob als Sammlerstück oder zum Bauspaß – diese Modelle sind die perfekte Wahl für alle, die die Faszination von Mercedes im kleinen Maßstab erleben möchten. Die AUTO ZEITUNG stellt die besten vor!

Lego Technic Mercedes: Spannende Sets im Überblick

Lego Technic Mercedes G-Klasse

Die Mercedes G-Klasse von Lego Technic verfügt über 2891 Teile, viele Details und Funktionen. Hier gibt es unter anderem einen funktionierenden Reihenmotor, ein Getriebe mit den Einstellungen D, N und R sowie zwei Differentialsperren. Zudem kann man die Türen öffnen und die Lenkung bedienen. Beim Aufbau gibt es viele interessante Bautechniken zu entdecken. Wir haben das Set zum Release im Herbst 2024 bereits aufgebaut und ausführlich getestet.



Lego Technic Mercedes-AMG F1 W14 E Performance

In der Technic-Reihe ist außerdem der Formel-1-Bolide Mercedes-AMG F1 W14 E Performance zu finden. Das Modell ist in zwei verschiedenen Ausführungen zu haben, wobei sich das Set mit 1643 Teilen klar an erwachsene Baumeister:innen richtet. Hier gibt es Funktionen wie den V6-Motor mit beweglichen Kolben und den aufklappbaren Heckflügel. Beim kleineren Modell muss man hingegen mit 240 Teilen auskommen. Dafür ist es auch deutlich günstiger und verfügt über eine Rückziehfunktion, mit der das Auto von alleine fahren kann.



Weitere empfehlenswerte Mercedes-Modelle von Lego

Lego Speed Champions Mercedes-AMG F1 W12 E Performance & Mercedes-AMG Project One

Auch abseits der Technic-Reihe hat Lego Mercedes-Modelle im Sortiment. Unter anderem gibt es bei den Speed Champions ebenfalls einen F1-Boliden zusammen mit dem Hypercar Mercedes-AMG Project One im Bundle. Das Set kommt mit 564 Teilen sowie zwei Minifiguren, die genau ins Cockpit passen.



Lego Speed Champions Mercedes-AMG G 63 & Mercedes-AMG SL 63

Ebenfalls in der Speed-Champions-Reihe gibt es den Mercedes G 63 und den SL 63 im Kombipaket. Mit 806 Teilen lassen sich die beiden Fahrzeuge mit Details wie dem markanten Frontgrill, der Motorhaube und einem detaillierten Interieur zusammenbauen. Zudem sind zwei Minifiguren enthalten, die auf den Fahrersitzen Platz nehmen und sofort losrasen können.



Zubehör für Lego-Mercedes

Um ein Lego-Mercedes-Modell optimal zu präsentieren, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Vitrine schützt das Modell vor Staub und sorgt für eine stilvolle Aufbewahrung. Wer wenig Regalplatz hat, kann das Mercedes-Modell mit speziellen Halterungen an der Wand befestigen. Zudem verleihen LED-Beleuchtungssätze den Modellen auch im Dunkeln eine eindrucksvolle Wirkung und setzen Details perfekt in Szene.



Diese Lego-Autos empfehlen wir zum Nachbauen

Lego bietet eine Vielzahl an Modellautos aus verschiedenen Marken, die für Technik- und Auto-Fans interessant sind. Neben den Mercedes-Modellen finden sich auch Porsche oder Ferrari im Sortiment. Zudem gibt es unter anderem McLaren P1 und der Lamborghini Sián aus der Ultimate Car Concept Series. Günstiger wird es mit den Speed Champions Sets, wie dem Ferrari F40, dem Lamborghini Countach oder dem Pagani Utopia. In der Technic-Reihe sind Modelle wie der Koenigsegg Jesko Absolut, der Bugatti Bolide und der Peugeot 9X8 erhältlich.