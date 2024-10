Lamborghini Sián: Lego-Technic-Bausatz

Der 1:8-Lego-Technic-Bausatz versucht sich so nah wie möglich am Hybrid-Sportler zu orientieren.

Seit dem 1. Juni 2020 bereichert der Lamborghini Sián im Format 1:8 die Lego-Technic-Reihe. Die AUTO ZEITUNG nennt den Preis sowie im Review die Pros und Contras des Bausatzes!

Ganze drei Abende hat es gedauert, bis aus 3696 Teilen der Lamborghini Sián von Lego Technic wurde. Die Anleitung, knapp 600 Seiten stark, verteilt sich auf zwei schwere Wälzer – auch, weil die Bauschritte sehr kleinteilig erklärt werden. Dank zig verschiedener Farben ist das Risiko, Motor oder Getriebe mit einem falsch eingesetzten Zahnrad zu verhunzen, gleich null. Das minimiert das Frustrationslevel und sorgt für gleichbleibend hohen Bauspaß. Eingefleischte Lego-Fans dürften die mangelnde Herausforderung dagegen kritisch betrachten. Wer bereits den Bugatti Chiron kennt oder gebaut hat, wird viele Parallelen finden. Und doch haben beide Modelle ganz unterschiedliche Stärken und Schwächen. Da wäre zum einen das Design, das beim Sián ausgewogener wirkt. Die kantige Karosserie der Vorlage kommt dem Lego-System eindeutig entgegen. Der schicke Heckspoiler besitzt einen Hebel im Beifahrer-Fußraum – eine viel bessere Lösung als der Speedkey des Bugatti. Auch die Türen wirken ein wenig robuster – trotz aufwendigerer Scheren-Kinematik. Wirklich gut ist der vollständige Verzicht auf Aufkleber. Dezente Prints geben dem schnittigen Lamborghini Sían von Lego Technic einen weit hochwertigeren Look als schief sitzende oder nicht haften wollende Sticker. Mehr zum Thema: Das ist der Bugatti Chiron von Lego Technic



Der Lamborghini Sián von Lego-Technic im Teaser-Video:

Review: Lamborghini Sián (2020) als Lego-Technic-Modell