Lego bringt den McLaren P1 für zu Hause

McLaren und Lego haben ihre neueste Zusammenarbeit vorgestellt: den Lego Technic McLaren P1, eine Hommage an das Hybrid-Hypercar. Das sind die wichtigsten Fakten zum neuen Set!

Preis: Lego McLaren P1 kosten ab 449,99 Euro

McLaren und Lego haben bereits eine lange Geschichte der Zusammenarbeit: Dabei sind schon mehrere gemeinsame Projekte entstanden, unter anderem der McLaren Senna und der McLaren 720S. Jetzt schlagen die beiden Firmen mit dem Lego Technic McLaren P1 (42172) ein neues Kapitel auf. Das neue Set – Teil der Ultimate Car Concept Series – richtet sich an Erwachsene ab 18 Jahren. Mit einem Preis von 449,99 Euro (Stand: Juli 2024) und 3893 Teilen ist es ein anspruchsvolles Bauprojekt. Das Set ist ab dem 1. August 2024 im Online-Shop von Lego und in Lego Stores erhältlich. Ab September ist das Set auch bei anderen Händlern wie Amazon verfügbar.

Funktionen & Maße des P1-Nachbaus

Wie immer bei solchen Zusammenarbeiten, war auch beim Lego Technic McLaren P1 das Ziel, die fortschrittlichen Funktionen des Originals detailgetreu umzusetzen. Zu diesen gehören, neben den beweglichen Flügeltüren, eine 7-Gang-Schaltung und verstellbare Heckflügel. Die Abmessungen des Modells betragen etwa 14 cm in der Höhe, 59 cm in der Länge und 25 cm in der Breite (Maßstab 1:8).



Lego und weitere Autos zum Nachbauen

Die Ultimate Car Concept Series von Lego Technic wurde 2016 ins Leben gerufen und hat seitdem mehrere Modelle hervorgebracht. Zu den früheren Sets gehören der Bugatti Chiron, der Lamborghini Sián FKP 37 und der Ferrari Daytona SP3. Zusätzlich zu diesen aufwendigen Technic-Modellen bietet Lego auch die Icons-Reihe und die Speed Champions Serie an, die kompaktere Modelle wie den Lamborghini Huracán oder auch den Porsche 911 Turbo umfasst.