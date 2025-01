​Diese neuen Lego-Autos sollte man 2025 nicht verpassen

2025 hält einige spannende neue Lego-Sets für Autofans bereit. Wir zeigen im Überblick, welche Lego-Autos neu auf den Markt kommen – Spoiler: Vor allem Formel-1-Fans dürfen sich freuen!

Ob für kleine oder große Autofans – 2025 bringt teils spektakuläre neue Lego-Autosets mit sich, die alle Altersklassen begeistern. Von detailreichen Modellen für Sammler:innen bis zu actiongeladenen Formel 1-Boliden (Das sind die aktuellen Formel-Renner). Wir zeigen die neuen Lego-Autos im Überblick!

Spannende Sets aus der Formel 1

Besonders was die Formel 1 angeht, stockt Lego 2025 kräftig auf und bietet für Motorsport-Fans eine ganze Reihe an Neuerscheinungen. In der ersten Welle des Jahres dürfen sich Baumeister:innen auf detailgetreue Nachbildungen ikonischer Rennwagen, Boxenstopp-Sets und sogar einige Überraschungen aus der Welt des Grand Prix freuen.

Lego Technic Ferrari SF-24 F1 und Oracle Red Bull Racing RB20 F1

Im Premium-Segment der Technic-Modelle wartet Lego mit zwei Sets auf. Der Lego Technic Ferrari SF-24 kommt mit 1362 Teilen, ist 13 cm hoch, 61 cm lang und 24 cm breit. Das Set bietet Funktionen wie eine Lenkung, ein 2-Gang-Getriebe, einen V6-Motor mit drehender MGU-H-Einheit und einen DRS-Heckflügel. Das Red Bull Racing RB20 Rennauto mit 1639 Teilen ist 14 cm hoch, 63 cm lang und 24 cm breit. Es verfügt über eine Lenkung, eine Aufhängung, ein 2-Gang-Differentialgetriebe sowie einen V6-Motor mit beweglichen Kolben. Beide Sets erscheinen am 1. März 2025 und kosten 229,99 Euro (Alle Preise: Stand Januar 2025).



Lego Speed Champions Formel 1

Wer ein Formel 1-Set von Lego zu einem günstigeren Preis sucht, sollte die neuen Speed-Champions-Modelle in Betracht ziehen. Mit einer Vielzahl an neuen Sets, die nahezu jedes aktuelle F1-Team abdecken, hat man die Qual der Wahl. Die Sets sind ab dem 1. März 2025 erhältlich und bieten ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis (26,99 Euro).



Lego City Formel 1

In Sachen Spielsets gibt es 2025 auch für junge Menschen tolle Modelle zu entdecken. Dazu gehören der Lego City F1 Boxenstopp mit Boxencrew und Ferrari mit 322 Teilen für 29,99 Euro, der Lego City F1 Transporter mit RB20 und AMR24 F1 Rennautos (1086 Teile, 99,99 Euro) sowie die Lego City F1 Garage mit Mercedes-AMG und Alpine Rennautos (678 Teile, 79,99 Euro). Alle drei Sets sind bereits erhältlich.



Diese Technic-Modelle sollte man nicht verpassen

Auch abseits des Rennsports gibt es von Lego 2025 neue Autos zum Nachbauen. Unter anderem erscheint in der ersten Welle des Jahres der Lego Technic Fast and Furious Toyota Supra MK4 aus 810 Teilen. Er kommt mit Funktionen wie einer Lenkung, einer aufklappbaren Motorhaube und einem abnehmbaren Targa-Hardtop. Zudem erscheint die Lego Technic Chevrolet Corvette Stingray, die mit aufklappbaren Türen und Motorhaube, einem beweglichen Achtzylinder-Motor und einem Differential ausgestattet ist. Beide Sets erscheinen am 1. März 2025 und kosten 59,99 Euro.



Spielsets für den Nachwuchs: Schrottplatz & Seifenkisten

Von Lego City gibt es 2025 einige Auto-bezogene Sets für den Nachwuchs, unter anderem ein Schrottplatz mit Autos und 871 Teilen für 79,99 Euro oder das Seifenkistenrennen mit Rampe (436 Teile, 49,99 Euro), das um zwei weitere Seifenkisten erweitert werden kann.



Lego Icons Williams Racing FW14B mit Nigel Mansell

In Legos Icons-Reihe kommt 2025 ein Set für alle Liebhaber:innen der Formel 1 der 1990er Jahre auf den Markt. Dieses 799-teilige Set für Erwachsene enthält eine detailgetreue Nachbildung des legendären Rennwagens, mit dem Nigel Mansell 1992 zum Weltmeistertitel fuhr. Es kommt mit einer funktionierenden Lenkung, Goodyear-Reifen und detailliertem Motor. Besonders spannend für alle Sammler:innen: Auch eine Minifigur von Mansell auf einem Siegerpodest ist enthalten. Das Set erscheint am 1. März 2025 zunächst exklusiv bei Lego und kostet 79,99 Euro.

Auch interessant:

Das waren die Highlights aus 2024

Auch das Jahr 2024 bot einige Lego-Highlights für Autofans, darunter beispielsweise die Lego Technic Mercedes G-Klasse (Hier im Test) oder der Lego Technic McLaren P1 (Hier im Test), die beide von der AUTO ZEITUNG ausführlich unter die Lupe genommen wurden. Außerdem gehören der Lego Icons Lamborghini Countach, die Mercedes G-Klasse mit dem Mercedes-AMG SL 63 oder auch der Ferrari F40 aus der Speed-Champions-Reihe sowie kleinere Technic-Modelle wie der Koenigsegg Jesko Absolut zu den spannendsten Sets von 2024.