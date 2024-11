Lego trifft Ferrari – legendäre Modelle zum Nachbauen

Lego bietet viele verschiedene Sets von ikonischen Ferraris an. Egal ob für Kinder oder Erwachsene, für jeden ist ein passendes Modell dabei. Wir stellen die Lego-Ferraris im aktuellen Sortiment vor.

Für alle Sportwagenfans hat Lego verschiedene Ferrari-Modelle zum Nachbauen im Angebot. Die Lego-Ferraris richten sich an verschiedene Altersgruppen und es gibt Modelle für jedes Budget. Welche Lego-Ferraris besonders empfehlenswert sind, verraten wir hier.

Lego-Ferraris – unsere Empfehlungen

Lego Technic Ferrari Daytona SP3

Der Lego Technic Ferrari Daytona SP3 ist ein besonderes Sammlerstück für Ferrarifans. Mit 3778 Teilen im Maßstab 1:8 ermöglicht es die Nachbildung des Ferraris in Rot mit Chromfelgen. Zu den Funktionen gehören eine funktionierende Lenkung, ein sequenzielles 8-Gang-Getriebe, ein V12-Motor mit beweglichen Kolben und aufklappbare Flügeltüren. Die Abmessungen sind 14 cm Höhe, 59 cm Länge und 25 cm Breite.



Lego Technic Ferrari 488 GTE AF Corse #51

Ebenfalls für erwachsene Baumeister:innen ist der Lego Technic Ferrari 488 GTE geeignet. Das Set enthält 1684 Teile und misst 13 cm in der Höhe, 48 cm in der Länge und 21 cm in der Breite. Zu den Funktionen gehören eine Vorder- und Hinterradaufhängung, aufklappbare Türen, ein V8-Motor mit beweglichen Kolben und ein funktionierendes Lenkrad.



Lego Speed Champiosn Ferrari F40

Ferraris in der Speed Champions-Reihe sind zwar deutlich weniger umfangreich als die Technic-Modelle, dafür aber auch wesentlich günstiger. Hier gibt es unter anderem den Ferrari F40 mit 318 Teilen, Designdetails wie Heckspoiler, Auspuffrohre und ein Interieur. Das Set umfasst außerdem eine Ferrari Rennfahrer-Minifigur.



Lego Speed Champions Ferrari 812 Competizione

Ebenfalls in der Speed Champions-Reihe zu finden ist der Ferrari 812 Competizione. Trotz der mit 318 Teilen geringen Teilezahl gibt es hier einige Details beim Bauen und Spielen zu entdecken. Darunter unter anderem der markante gelbe Streifen und den ausgefahrenen Heckflügel. Das Set enthält ebenfalls eine Rennfahrer-Minifigur.



Lego Speed Champions 1970 Ferrari 512 M

Mit dem Ferrari 512 M gibt es auch einen echten Klassiker von Lego nachzubauen. Das Modell verfügt über die wichtigsten Merkmale des legendären Rennautos und enthält 291 Teile. Der Ferrari 512 M ist 4 cm hoch, 15 cm lang und 7 cm breit. Eine Minifigur mit Rennoverall und Helm ist im Set enthalten.



Cooles Zubehör für Lego-Ferraris

Um Lego-Ferraris richtig zu pimpen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir empfehlen die Sets mit passenden LED-Sets auszustatten, damit sie im Dunkeln leuchten. Ein echter Blickfang sind außerdem je nach Modell passende Vitrinen oder Wandhalterungen, mit denen die Sets schön präsentiert werden können.

Weitere empfehlenswerte Lego-Autos

Neben Ferrari hat Lego auch weitere Automarken im Sortiment. Darunter unter anderem verschiedene Lamborghinis wie den Huracán Tecnica oder den Countach. Auch von Porsche und Mercedes gibt es einige Modelle, die Lego als Set herausgebracht hat. Und auch Hypercars aus dem Hause Koenigsegg gibt es vom dänischen Klemmbausteinhersteller. Für jeden Fan sollte also etwas Passendes dabei sein.