Lego-Bolide für 49,99 Euro zum Selberbauen

Ein Supersportwagen fürs Kinderzimmer oder die Vitrine: der Lego Technic Bugatti Bolide zum Preis ab 49,99 Euro. Die AUTO ZEITUNG hat die wichtigsten Fakten zum Set!

Der Lego Technic Bugatti Bolide (42151) ermöglicht es Kindern ab neun Jahren, in die Welt des Motorsports einzutauchen. Mit diesem Bausatz können sie ihren eigenen Rennwagen bauen und dabei die Funktionsweisen eines echten Fahrzeugs zumindest ansatzweise nachempfinden. Das Modell eignet sich aber nicht nur für die kleinen, sondern auch für erwachsene Bugatti-Fans. Das Set kostet bei Lego 49,99 Euro (Stand: August 2024), ist aber bei anderen Händlern auch günstiger zu haben – die besten Angebote zeigen wir unten!

Der Bugatti Bolide (2024) im Video:

Lego Technic Bugatti Bolide: 905 Teile für 49,99 Euro

Der Lego Technic Bugatti Bolide besteht aus 905 Teilen und setzt einige Details des Originals in Szene. So verfügt es über einen funktionierenden W16-Motor, eine bewegliche Lenkung und die charakteristischen Scherentüren. Neben einer schwarz-gelben Lackierung gibt es das Modell auch in Blau. Mit einer Größe von 31 cm Länge und 13 cm Breite passt es in die meisten Regale. Unser Tipp: Die Lego Builder App bietet zusätzliche 3D-Ansichten des Autos sowie eine digitale Bauanleitung.



Welche Lego-Autos gibt es noch zu kaufen?

Neben dem Bugatti Bolide gibt es eine Reihe weiterer Sportwagen, die von Lego in großem wie kleinem Maßstab umgesetzt wurden. So kam in der Lego-Technic-Reihe unter anderem auch der McLaren P1 oder der Ford GT. Wer nicht ganz so viel Geld für sein Traumauto zum Nachbauen ausgeben möchte, könnte die Modelle aus der Speed-Champions-Serie interessant finden. Hier gibt es unter anderem den Ferrari F40 oder den futuristischen Lamborghini V12 Vision GT.



Das kann der echte Bolide

Der Bugatti Bolide ist ein Konzeptfahrzeug, das als extrem leichter und leistungsstarker Rennwagen konzipiert wurde. Angetrieben von einem 8,0-l-W16-Motor, erreicht der Bolide beeindruckende 1850 PS (1360 kW). Sein Design und die aerodynamische Form sind vollständig auf maximale Geschwindigkeit und Leistung ausgelegt. Als reines Rennfahrzeug ist der Bolide allerdings nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Der echte Bugatti Bolide kostet rund vier Millionen Euro.