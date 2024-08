Ein Le-Mans-Rennwagen aus Lego

Mit dem Lego Technic Peugeot 9X8 gibt es ein echtes Le-Mans-Hypercar zum Nachbauen auf dem Markt. Hier sind die wichtigsten Informationen zum Modell!

Der Lego Technic Peugeot 9X8 ist eine Hommage an den Motorsport und an das prestigeträchtige 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Die detailgetreuen Nachbildungen der Renntechnik richtet sich nicht nur an Lego-, sondern auch an Motorsport-Fans. Das Set ist vor allem für Erwachsene geeignet und verspricht ein anspruchsvolles Bauerlebnis.

Was kostet der Lego Technic Peugeot 9X8?

Das Set, das aus 1775 Teilen besteht, kostet bei Lego 199,99 Euro (Stand: August 2024). Bei anderen Händlern ist der Lego Peugeot 9X8 aber auch günstiger zu haben. Zu den Highlights des Modells zählen unter anderem die Radaufhängung sowie das Hybridsystem mit V6- und Elektromotor. Zudem sind die Türen aufklappbar und die das Modell verfügt über eine funktionierende Lenkung. Nicht zuletzt seien die echten Leuchtelemente an der Front lobend erwähnt.



Weitere Lego-Autos für Motorsport-Fans

Neben dem Peugeot 9X8 gibt es noch einige andere Autos, die von Lego mit Liebe zum Detail nachgebildet wurden. Dazu gehören unter anderem die verhältnismäßig günstigen Speed-Champions-Modelle, zu denen beispielsweise der Ferrari F40 oder der Lamborghini V12 Vision GT gehören. Wer hingegen etwas mehr Zeit in den Aufbau stecken möchte, kann auch eines der weiteren Lego Technic-Modelle wählen. Hier wartet unter anderem der Ferrari Daytona SP3 oder – für den schmaleren Geldbeutel – der Koenigesegg Jesko auf den Zusammenbau.



Infos zum Original: Peugeot 9X8

Das Lego Technic Set bildet den echten Peugeot 9X8 im Maßstab 1:10 nach. Das echte Fahrzeug debütierte in der Le-Mans-Hypercar-Klasse (LMH) der World Endurance Championship (WEC) 2023 und wurde 2024 überarbeitet. Im Zuge dessen erhielt der Bolide nicht nur den neuen Namen 9X8 2024, sondern auch einen Heckflügel. Zuvor war das Fehlen ebenjenem sein Alleinstellungsmerkmal in seiner Klasse. Der 9X8 ist mit einem 680 PS (500 kW) starkem 2,6-l-V6-Biturbo-Motor ausgestattet, der die Hinterräder antreibt. Zudem ist in der Vorderachse ein Elektromotor integriert.