Ein Lego-Technic-Modell für Technikbegeisterte

Der Lego Technic Koenigsegg Jesko Absolut bringt die Faszination eines der schnellsten Supersportwagen der Welt des Miniaturformats. Wir zeigen, was er kostet und welche Funktionen es gibt!

Mit dem Koenigsegg Jesko Absolut bringt Lego die Technik und das Design eines der schnellsten Supersportwagen auf den Bautisch. Was hat das Set zu bieten? Die AUTO ZEITUNG hat die Antworten!

Die Lego Technic Mercedes G-Klasse im Produkttest (Video):

Lego Technic Koenigsegg Jesko Absolut: Preis und Umfang des Sets

Mit dem Lego Technic Koenigsegg Jesko Absolut präsentiert der Klemmbaustein-Hersteller einen neuen Bausatz, der 801 Teile umfasst und für 52,99 Euro (Stand: August 2024) erhältlich ist. Dieses Modell richtet sich an Menschen ab zehn Jahren und bietet eine anspruchsvolle Bauaufgabe, die nicht nur für Kinder, sondern auch für erwachsene Autofans interessant sein könnte.



Welche Funktionen hat das Modell?

Das Lego-Technic-Modell des Koenigsegg Jesko Absolut verfügt über einen nachgebildeten V8-Motor, ein Differential sowie ein Lenkungssystem, das mithilfe eines abnehmbaren Knaufs bedient werden kann. Besonders erwähnenswert ist das "Dihedral Synchro-Helix"-Türsystem, das die Türen wie beim Original um 90 Grad dreht und nach außen öffnet. Das fertige Modell misst acht Zentimeter in der Höhe, 28 cm in der Länge und 13 cm in der Breite.

Das Original: Koenigsegg Jesko Absolut

Das Original, der Koenigsegg Jesko Absolut, ist ein Hypercar mit einem 5,0-l-V8-Motor mit bis zu 1600 PS ( kW). Mit seinem innovativen Aerodynamikpaket ist der Jesko Absolut speziell darauf ausgelegt, die höchste Geschwindigkeit eines straßenzugelassenen Fahrzeugs zu erreichen – 500 km/h! Dieses Fahrzeug repräsentiert wohl das absolute Maximum dessen, was in der heutigen Automobilwelt technisch machbar und zugleich straßenlegal erwerblich ist.

Andere Lego-Automodelle auf dem Markt

Lego bietet neben dem Koenigsegg Jesko Absolut eine breite Palette weiterer Automodelle zum Selberbauen an. Zu den aktuell beliebten Sets zählen unter anderem der Lego Technic Lamborghini Sián FKP 37 und der Ferrari Daytona SP3. Günstiger sind Modelle aus der Speed-Champions-Reihe: Hier finden sich unter anderem der ikonische Ferrari F40 oder der Lotus Evija. Auch der Koenigsegg Jesko ist als Speed-Champions-Modell zu haben, allerdings nicht als Absolut, sondern "nur" in der Basisvariante.