Jetzt den Traumwagen aus Lego nachbauen

Ob zum Spielen, zum Sammeln oder als Geschenk für einen echten Fan: Lego hat bereits viele Porschemodelle in Klemmbausteinoptik umgesetzt. Welche besonders empfehlenswert sind, zeigen wir hier!

Von Modellen wie dem klassischen Porsche 911 bis hin zu modernen Rennwagen: Von Lego gibt es viele Sets, die sowohl Fans von Sportwagen als auch leidenschaftlichen Baumeister:innen viel Spaß bieten. Wir stellen einige Lego-Porsche sowohl für Einsteiger:innen als auch erfahrene Klemmbaustein-Fans vor.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Wir bauen die neue Lego Technic G-Klasse im Video:

Lego-Porsche – unsere Empfehlungen

Lego Speed Champions Porsche 963

Der Porsche 963 Le Mans Daytona Hybrid aus Legos Speed Champions-Reihe ist ein empfehlenswertes Rennauto-Set für wenig Geld. Für weniger als 20 Euro bekommt man ein Set aus 280 Teilen und vielen Details des Originals. Beim Aufbau gibt es unter anderem die niedrige Motorhaube, den Heckflügel und die charakteristische Heckflosse zu entdecken. Zudem ist eine passende Minifigur im Set enthalten, damit das Cockpit bestückt werden kann.



Lego Technic Porsche GT4 e-Performance

Sehr umfangreich ist der Lego Technic Porsche GT4 e-Performance. Mit 838 Teilen können alle Lego- und Porsche-Fans ab zehn Jahren den Rennporsche nachbauen. Das Modell hat einige Funktionen zu bieten. Es gibt funktionierende Lichter, Türen, die sich öffnen lassen und eine Fernsteuerung über die Control+ App. Mehr Infos zum Lego Technic Porsche GT4 e-Performance haben wir in einem Artikel zusammengefasst.



Lego Technic Porsche 911 RSR

Ein Modell der oberen Preiskategorie ist der Porsche 911 RSR aus der Technic-Reihe. Das Modell hat 1580 Teile und misst 13 cm in der Höhe, 50 cm in der Länge und 20 cm in der Breite. Es verfügt über ein funktionstüchtiges Differentialgetriebe, eine Einzelradaufhängung und einen Sechszylinder-Boxermotor mit beweglichen Kolben.



Lego Icons Porsche 911

Natürlich gibt es auch den klassischen 911 aus Lego. Das Modell mit 1458 Teilen bietet verschiedene Funktionen wie das abnehmbare Dach, das sich unter der Haube verstauen lässt und den 911 in ein Cabrio verwandelt. Zudem gibt es auch die Möglichkeit dank mitgelieferter Teile einen Spoiler zu bauen, um aus dem Modell einen 911 Turbo zu machen. Weitere Details wie der Überrollbügel und der Sechszylinder-Boxermotor machen das Modellauto komplett.



Zubehör für Lego-Porsche

Um einen Lego-Porsche vernünftig in Szene zu setzen, haben Baumeister:innen verschiedene Möglichkeiten. So sorgt beispielsweise eine Vitrine für Schutz vor Staub. Wer kein Platz im Regal hat, könnte die großen Modelle auch an der Wand befestigen. Hierzu gibt es spezielle Vorrichtungen, mit denen der Lego-Porsche aufgehängt werden kann. Zusätzlich lohnt es sich auch die Modelle mit passenden LED-Sets auszurüsten, damit sie auch im Dunkeln Eindruck schinden.



Auch interessant:

Weitere Lego-Autos zum Nachbauen

Neben Modellautos aus dem Hause Porsche hat Lego auch viele weitere Modelle von anderen Marken im Sortiment. So zum Beispiel den McLaren P1 oder der Ferrari Daytona SP3 aus der Ultimate Car Concept Series. Wesentlich günstiger kommt man bei den Speed Champions Modellen wie dem Ferrari F40, Lamborghini Countach oder den Pagani Utopia weg. In der Technic-Reihe sind beispielsweise bisher der Koenigsegg Jesko Absolut, der Bugatti Bolide oder auch der Peugeot 9X8 erschienen.