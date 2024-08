Ein Hauch von Nostalgie

Der Lego Creator Expert Ford Mustang bringt den 1960er Klassiker ins Wohnzimmer. Was das Modell zu bieten hat und wie viel es kostet, zeigen wir im Überblick.

Der Lego Creator Expert Ford Mustang stellt eine detailgetreue Nachbildung des berühmten 1960er Ford Mustangs dar. Der Bausatz umfasst 1471 Teile und ist für fortgeschrittene Baumeister:innen ab 18 Jahren geeignet. Mit einem Preis von 229,99 Euro (Stand: August 2024) ergibt sich ein Teilepreis von etwa 15 Cent pro Teil. Da das Modell aber schon ein paar Jahre auf dem Markt ist, gibt es Rabatte bei vielen Händlern.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt den Ford Mustang Mach-E (2021) im Video:

Details und Funktionen des Mustang

Die dunkelblaue Karosserie mit weißen Rennstreifen, eine Lufthutze und 5-Speichen-Felgen prägen das Erscheinungsbild des Lego Creator Expert Ford Mustangs. Türen und Dachelement lassen sich öffnen und damit wird der Blick frei für das Innere, wo es die Sitze, ein Radio und einen in der Mittelkonsole platzierten Schalthebel gibt. Auch die Motorhaube kann geöffnet werden, wodurch der detailgetreue Big-Block-390-V8-Motor mit Batterie, Schläuchen und Luftfilter sichtbar wird. Zudem gibt es auch an der Karosserie einige Details zu entdecken: ein Mustang-Abzeichen für den Kühlergrill, zwei GT-Logos oder auch der markante Entenbürzel-Spoiler. Die Position der Hinterachse ist außerdem verstellbar, was dem Modell einen dramatischen Look verleihen soll. Der Kofferraum bietet zusätzlichen Stauraum für kleine Teile sowie den Lachgasbehälter.



Welche Lego-Autos gibt es noch?

Aktuell bietet Lego eine Vielzahl von Automodellen in verschiedenen Serien an. In der Lego Creator Expert Serie gibt es neben dem Ford Mustang auch Modelle wie den Porsche 911, den Volkswagen T1 Campingbus oder auch den Aston Martin DB5. In der Lego Technic Serie finden sich ebenfalls beeindruckende Automodelle, darunter der Bugatti Chiron, der Lamborghini Sián FKP 37 und der Ferrari Daytona SP3. Zudem werden im August 2024 der McLaren P1 und die Mercedes G-Klasse veröffentlicht.

Auch interessant:

Die Faszination Ford Mustang

Der Ford Mustang aus den 1960er Jahren gilt als Symbol für amerikanische Muscle-Cars. Mit dem kraftvollen V8-Motor und dem markanten Design setzte der Mustang neue Maßstäbe im Automobilbau und wurde schnell zum Kultobjekt. Sein Erfolg begründete die Ära der Pony-Cars und beeinflusste die Automobilindustrie weltweit. Bis heute bleibt der 1960er Ford Mustang ein begehrtes Sammlerstück und hat eine große Fangemeinde auf der ganzen Welt.