Ein Lego-Porsche für Racing-Fans

Eine Runde im Porsche GT4 auf der Rennstrecke zu drehen, davon träumen viele. Mit Lego Technic wird dieser Traum zumindest im Wohnzimmer wahr​. Welche besonderen Features erwarten die Baumeister:innen und wie viel wird das Set kosten?

Das Lego Technic Modell des Porsche GT4 e-Performance Rennwagens ist ab dem 1. August 2024 erhältlich. Der Bausatz ist für Kinder ab zehn Jahren geeignet, aber auch erwachsene Baumeister:innen können sich über ein anspruchsvolles Bauerlebnis freuen. Das Ganze hat jedoch seinen Preis: 169,99 Euro (Stand: Juli 2024) kostet das Modell bei Lego. Bei 834 Teilen entspricht dies einem recht hohen Teilepreis von etwa 18 Cent pro Teil.

Der Porsche 718 Cayman GT4 RS (2021) im Video:

Funktionen und interaktive Steuerung

Für knapp 170 Euro hat der Lego Technic Porsche GT4 e-Performance einige Funktionen zu bieten. So können über die Control+ App die Lenkung bedient, die Lichter gesteuert und sogar in Echtzeit Fahrzeugdaten abgerufen werden. Dank der App lässt sich das Modell auch fernsteuern und vorwärts und rückwärts zu fahren. Mit den aufklappbaren Türen erhält man Einblick in das Interieur des Rennwagens. Zudem sind die Lichter funktionsfähig. Das Set besteht aus 834 Teilen und misst 10 cm in der Höhe, 37 cm in der Länge und 15 cm in der Breite.



Welche Lego Technic Autos gibt es noch?

Aktuell sind verschiedene Lego Technic Autos verfügbar. Dazu gehören unter anderem der Lego Technic Ferrari Daytona SP3, ein Modell mit funktionierendem V12-Motor und Schmetterlingstüren sowie der Lego Technic McLaren Formula 1. Am 1. August 2024 werden zudem der knapp 450 Euro teure McLaren P1 und die Lego Technic Mercedes G-Klasse (249,99 Euro) erscheinen. Im freien Handel sind die Sets jedoch meistens günstiger, das Warten lohnt sich also.



Mehr als 1000 PS: Das kann der echte Porsche GT4 e-Performance Rennwagen

Der Porsche GT4 e-Performance Rennwagen basiert auf dem 718 Cayman GT4 Clubsport und erreicht bis zu 800 kW (1.088 PS). Er beschleunigt in rund 3,4 s auf 100 km/h und hat eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 280 km/h. Der Wagen wird hauptsächlich in der FIA Electric GT Championship eingesetzt, um die Leistungsfähigkeit von Elektroantrieben im Rennsport zu demonstrieren und zu entwickeln. Der GT4 e-Performance soll damit Porsches Einsatz für nachhaltigen Motorsport symbolisieren.