Lego Aston Martin DB5 (James Bond 007): Preis (Update!)

Wie das Original ist auch das Modell in der Lackfarbe "Silver Birch" gehalten.

Unterhalb der Scheinwerfer sind die Maschinengewehre in den Frontkotflügeln verbaut.

Die Reifenaufschlitzer an den Rädern sind dem echten Vorbild nachempfunden.

Die Lego-Designer haben diesen Bausatz in Zusammenarbeit mit Aston Martin konzipiert.

Der Lego-Bausatz von James Bonds Aston Martin DB5 wurde am Leicester Square in London vorgestellt – AUTO ZEITUNG.de war live vor Ort! Das Modell wird zum Preis von 149,99 Euro angeboten. Wir haben es gebaut und das ist unser Fazit!

Der Aston Martin DB5 von James Bond kann nun als Lego-Modell nachgebaut werden, Miss-Moneypenny-Darstellerin Naomie Harris hat den Bausatz in London präsentiert. Für den Preis von 149,99 Euro wird Lego-, 007- und Aston-Martin-Fans einiges geboten: So wurde das detailreiche Modell mit allerhand Gadgets ausgestattet, die auch im originalen James-Bond-DB5 zu finden sind. Rotierende Nummernschilder, Maschinengewehre in den Frontkotflügeln, ein kugelsicherer Schutzschild und ein Türfach mit Telefon lassen Fan-Herzen höher schlagen. Ein weiteres Highlight des Lego-Modells ist der Schleudersitz mit passender Dachluke.

Unboxing: Aston Martin DB5 von Lego (Video):

Preis: Lego Aston Martin DB5 (007) für 149, 99 Euro

Das Lego-Modell des Aston Martin DB5 von James Bond besteht aus insgesamt 1295 Teilen. Entwickelt wurde dieser Bausatz in Zusammenarbeit zwischen Lego und Aston Martin. Insgesamt vier Monate wurde in die Konzeption des Lego-Modells investiert, dabei viel Wert auf die geschwungenen Kurven und die klaren Linien des DB5 gelegt. Die abgeschrägten Scheinwerfer, die Front- und Heckstoßstangen und die Lackfarbe "Silver Birch" sind dem Original nachempfunden. Abgerundet wird der Sportwagen durch die Nachbildung des 4,0-Liter-Sechszylinder unter der Haube. Der Aston Martin DB5 erlangte Bekanntheit durch die 007-Filme "Goldfinger" und "Feuerball". Das Set ist im den Lego Stores und im Online Shop erhältlich.

Bau des Lego Aston Martin DB5: Fazit im Video



Hier sieht man die Technik, die später unter der Karosserie verschwindet. Foto: AUTO ZEITUNG

Besonders gelungen ist die Darstellung des Reihensechszylinders. Foto: AUTO ZEITUNG