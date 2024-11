Das Familien-SUV von Leapmotor

Die Batterie von 69,9 kWh Kapazität steht für eine WLTP-Reichweite von 420 km. Geladen wird mit 6,6 kW am Wechselstrom und 84 kW am Gleichstrom, was unterdurchschnittlich ist.

Ein E-Motor an der Hinterachse mit 160 kW (218 PS) und 320 Nm beschleunigt das Familien-SUV in 7,5 s auf Tempo 100. Bei 170 km/h ist die elektronisch limitierte Höchstgeschwindigkeit erreicht.

Der Innenraum – erhältlich in zwei Farben – erinnert an Tesla: extrem nüchtern, extrem aufgeräumt, mit Knubbel auf dem Lenkrad und einem freistehenden Touchscreen (14,6 Zoll) als fokussierte Bedienmöglichkeiten.

Dieses tritt zum Preis ab 36.400 Euro (Stand: November 2024) gegen Autos wie den VW ID.4 an, ist also zwischen Kompakt- und Mittelklasse einzuordnen.

Die neue Opel-Schwester bringt mit dem Leapmotor C10 (2024) ein rein elektrisch fahrendes Familien-SUV zum attraktiven Preis auf den Markt. Wir stellen den Chinesen vor!

Preis: Leapmotor C10 (2024) ab 36.400 Euro

Der Leapmotor C10 (2024) tritt zum Preis ab 36.400 Euro (Stand: November 2024) gegen Familien-Elektro-SUV wie dem VW ID.4 an, ist also zwischen Kompakt- und Mittelklasse einzuordnen. 2015 in China gegründet, wurde Leapmotor von Stellantis mit einer Beteiligung von 51 Prozent übernommen. Und genau das macht die Marke zum Europastart nun so interessant: Sie nutzt das Vertriebsnetz und die Produktionsstätten des Automobilgiganten mit. Auf einen Schlag hat es damit zahlreiche Wettbewerbsnachteile anderer China-Start-ups auf dem hiesigen Markt egalisiert und bewegt sich damit auf Augenhöhe von Konzernmarken wie Opel.

Es ist wieder soweit: Mit dem Black Friday steht das Shopping Event des Jahres vor der Tür. Mit den besten Rabatten bei Amazon richtig Geld sparen – vom 21. November bis 2. Dezember.

Und hier geht es zu den besten Preis-Empfehlungen direkt von der Redaktion der AUTO ZEITUNG!

Antrieb: 157-kW-Heckmotor und 420 km Reichweite

Der Leapmotor C10 (2024) ist mit nur einer Antriebskonfiguration erhältlich. Ein E-Motor an der Hinterachse mit 160 kW (218 PS) und 320 Nm beschleunigt das Familien-SUV in 7,5 s auf Tempo 100. Bei 170 km/h ist die elektronisch limitierte Höchstgeschwindigkeit erreicht. Die Batterie von 69,9 kWh Kapazität steht für eine WLTP-Reichweite von 420 km. Geladen wird mit 6,6 kW am Wechselstrom und 84 kW am Gleichstrom, was unterdurchschnittlich ist.

Die Konkurrenten:

Exterieur: Unauffällige Gestaltung, leicht größer als der VW ID.4

Positiv gesehen tritt der Leapmotor C10 (2024) glatt und schnörkellos auf, negativ gesehen tut er sich in der Masse neuer Elektro-SUV kaum hervor. Zentrale Designelemente sind die durchgängige Kombination aus Frontscheinwerfern und schwarzer Kühlergrillblende und die – wie es aktuell gute Sitte ist – Lichtleiste über die gesamte Fahrzeugbreite am Heck. Beim Räderwerk besteht die Wahl zwischen standardmäßigen 18-Zöllern und optionalen 20-Zoll-Leichtmetallfelgen. Mit Maßen von 4739 mm Länge, 1900 mm Breite (ohne Außenspiegel) und 1680 mm Höhe ist er etwas größer als der mittlerweile etablierte VW ID.4.

Nützliches Zubehör rund ums Elektroauto:



Interieur: nüchterner, aufgeräumter Tesla-Style

Foto: Leapmotor

Der Innenraum – erhältlich in zwei Farben – erinnert an Tesla – extrem nüchtern, extrem aufgeräumt, mit Knubbel auf dem Lenkrad und einem freistehenden Touchscreen (14,6 Zoll) als fokussierte Bedienmöglichkeiten. Hinzu kommt ein 10,25-Zoll-Instrumentendisplay und eine Sprachbedienung. Die Vordersitze lassen sich umlegen, sodass die Rückbank beim Ladestopp zum 1,8 m langen und 1,2 m breiten Sofa wird. Fünf Handy-Ladestationen verteilen sich über das gesamte Fahrzeug: zwei in der vorderen Reihe (USB Typ A und Typ C) und zwei im hinteren Bereich (USB Typ A und Typ C) sowie ein kabelloses 15-W-Ladepad. Über den Köpfen tut sich ein großes Panoramadach auf, zu dem ein elektrischer Sonnenschutz gehört. Das Kofferraumvolumen gibt Leapmotor mit 435 bis 1410 l an.

Umfassende Ausstattung an Assistenzsystemen

Eines der Hauptmerkmale des Leapmotor C10 (2024) soll sein fortschrittliches Fahrerassistenzsystem (ADAS) sein, das nach Angaben der Pressemitteilung 17 Fahrerassistenzfunktionen wie erweiterte Notbremsung, Spurhalteassistent, Toter-Winkel-Warnung und adaptive Geschwindigkeitsregelung umfasst. Darüber hinaus ist das SUV mit hinteren Parksensoren und einer 360-Grad-Panoramakamera ausgestattet.

Fahreindruck: Akku und Ladegeschwindigkeiten limitieren die Fahrfreude

Das Auto ist wunderbar leise, erfreulich komfortabel und so gut abgestimmt, dass man gerne schneller und länger damit fahren würde.

Von Thomas Geiger