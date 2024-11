Erste Eindrücke zum E-SUV von Leapmotor

Der Leapmotor C10 tritt glatt und schnörkellos auf und fügt sich nahtlos ein in die Welle an weichgespülten Crossovern, die seit Monaten aus Asien zu uns in den Westen schwappt.

Der Innenraum des Testwagens ist vornehm ausgeschlagen und erinnert in ihrer nüchternen Nacktheit an Tesla – die Knubbel auf dem Lenkrad und der freistehende Touchscreen daneben inklusive.

Die 69,9-kWh-Batterie steht für 420 km Reichweite nach WLTP. Ebenso bescheiden wie die 6,6 kW Ladeleistung am Wechselstrom und 84 kW am Gleichstrom.

VW ID.4, Ford Explorer oder Renault Megane erhalten einen neuen Konkurrenten: Wie sich das neue Elektro-SUV aus China, der Leapmotor C10 (2024), bei der ersten Testfahrt schlägt und womit er auftrumpft!

Der neue Leapmotor C10 (2024) tritt glatt und schnörkellos auf und fügt sich nahtlos ein in die Welle an weichgespülten Crossovern, die seit Monaten aus Asien zu uns in den Westen schwappt. Ob er sich dennoch hervortun kann, soll eine erste Testfahrt klären!

Erste Testfahrt: Der Leapmotor C10 (2024) überzeugt – nur beim Laden nicht

Der Innenraum des Testwagens ist vornehm ausgeschlagen und erinnert in ihrer nüchternen Nacktheit an Tesla – die Knubbel auf dem Lenkrad und der freistehende Touchscreen (Unser Pro & Contra zu Touchscreens hier) daneben inklusive. Einzig mit der Ambientebeleuchtung, die auf die Musik reagiert und den komplett umlegbaren Vordersitzen, mit denen die Rückbank beim Laden zum Loungesofa wird, setzt Leapmotor einen eigenen Akzent. Während sich die Opel-Schwester – Stellantis ist mit 51 Prozent an Leapmotor beteiligt, welches das Vertriebsnetz und die Produktionsstätten des Automobilgiganten mitnutzen soll – bei der Ausstattung wieder spendabel gibt und mit einem Preis von 36.400 Euro (Stand: November 2024) trotzdem ein Drittel unter der Konkurrenz bleiben, sind die technischen Eckdaten wieder allenfalls durchschnittlich.

Statt dem sonst üblichen Allradantrieb gibts bei dem neuen Leapmotor C10 (2024) nur einen Motor am Heck, der aber immerhin auf knapp 160 kW (218 PS) kommt. Trotzdem limitiert Leapmotor das Spitzentempo auf magere 170 km/h. Dabei tritt das Auto bei der ersten Testfahrt wunderbar leise, erfreulich komfortabel und so gut abgestimmt auf, dass man gerne schneller und länger damit fahren würde. Allerdings wird dann die Batterie zum Bremsschuh: Mit seinen 69,9 kWh für 420 km Reichweite nach WLTP ist er vergleichsweise bescheiden. Zumal auch hier beim Laden wieder viel Geduld gebraucht wird: Mit 6,6 kW am Wechselstrom und 84 kW am Gleichstrom wird die Langstrecke (Übersicht langstreckentauglicher E-Autos hier) zäh.

Wer keinen Wert auf Marke und Tradition oder auf die gewachsene Verbindung zum Händler legt, bekommt mit dem neuen Leapmotor C10 (2024) ein elektrisches Familien-SUV, das im guten wie im schlechten unauffällig bleibt. Ob der Leapmotor für den großen Sprung reicht und ob die chinesische Marke in Europa tatsächlich bald 500.000 Autos verkaufen kann, wie es sich Firmenchef Tianshu Xin vorgenommen hat, wird sich erst noch zeigen müssen – selbst wenn Xin noch mehr als ein halbes Dutzend Premieren für die nächsten Jahre auf dem Plan hat.

Technische Daten