Koenigsegg öffnet ein neues Firmenkapitel und bringt den viertürigen Koenigsegg Gemera (2020). Das schwedische Wundermobil beschleunigt die ganze Familie auf Wunsch in unter zwei Sekunden auf 100 und geht bis 400 km/h. So hoch könnte der Preis für den Mega-GT sein!

Koenigsegg hat's mal wieder getan: Mit dem Koenigsegg Gemera (2020) schockieren die Schweden mal wieder die gesamte Automobilindustrie – nicht wie geplant auf dem Genfer Autosalon 2020 (abgesagt), aber dafür mit umso beeindruckenderen Werten. Der erste Viersitzer der 1994 gegründeten Marke verfügt über einen Dreizylinder-Mittelmotor, der gekoppelt an drei Elektro-Motoren 1700 PS Systemleistung freisetzt. Damit soll eine Reichweite von bis zu 1000 Kilometern drin sein ~ und eine Höchstgeschwindigkeit von 400 km/h. Schon im Stand sieht der Gemera höllisch schnell aus. Dabei gelingt es den Schweden, dass die klassische Koenigsegg-Silhouette erhalten bleibt, ohne in Anbetracht der größeren Maße aufgedunsen zu wirken. Elegant zeigt sich zudem die Lösung mit den Helix-Türen, die zur Seite hin aufschwingen und trotz ihrer enormen Ausmaße nicht viel Platz rauben. Umso mehr Platz bietet der Koenigsegg Gemera (2020) seinen Insassen beim Einstieg: Sowohl die vorderen als auch die hinteren Passagiere gelangen durch den breiten Einstieg problemlos in das edle Studio. Fünf Bildschirme – für Außenspiegel, Tacho und Mittelkonsole vorne wie hinten – schmücken das sportlich-minimalistische Cockpit. Desweiteren verkündet Koenigsegg stolz, dass acht Cupholder für warme und kalte Getränke bereitstehen. Die Sitze bestehen aus dem sogenannten "Memory-Foam", einem Material, welches sich an die Körperform des darin Sitzenden orientiert. Mehr zum Thema: Das sind die schnellsten Autos der Welt

Der Koenigsegg Gemera (2020) im Video:

Koenigsegg Gemera (2020) hat 1700 PS