Eckdaten Bauzeitraum seit 2015 Aufbauarten SUV Türen 5 Abmessungen (L/B/H) 4780/1890/1685 Leergewicht 1838–2107 kg Leistung von 188 bis 200 PS Antriebsarten Vorderrad/Allrad Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Diesel/Benzin Abgasnorm Euro 6 Grundpreis 34.490 Euro

Der Kia Sorento Facelift (2017) wurde optisch gestrafft, erhielt feinere Materialien und eine Fülle an Assistenzsystemen. Die Preise beginnen bei 34.490 Euro.

Wirklich auffallen wird der Kia Sorento Facelift (2017) zum Preis ab 34.490 Euro in der Masse der SUV wohl nicht, dafür sind die kosmetischen Eingriffe in das ohnehin schon sehr zeitlos designte Blechkleid einfach zu gering. Dafür zeigt sich die Serienausstattung unter anderem mit einer Klimaanlage, mit Sitzheizung vorn und hinten, mit einem beheizbaren Lederlenkrad, mit einem Smartphone-kompatiblen Infotainmentsystem samt Freisprechanlage, einer Rückfahrkamera, einem Tempomaten und 17-Zoll-Alufelgen bereits üppig bepackt. Zum Start gibt es mit der sportlicheren GT-Line auch eine neue Ausstattungslinie, die an sportlichen Designmerkmalen wie den Nebelscheinwerfern aus vier einzelnen LED, den roten Bremssätteln, den ausgeprägten Schwellern und der doppelflutigen Auspuffblende am Heck zu erkennen ist. Ansonsten beschränken sich die Änderungen am Exterieur des Kia Sorento Facelift (2017) im Wesentlichen auf neu gestaltete Front- und Heckschürzen sowie LED-Scheinwerfer und -Rückleuchten. Der Kühlergrill, der bewusst an eine Tigernase erinnern soll, schimmert nun in dunklem Chrom, hinzu kommen zwei neue Lackfarben und überarbeitete Felgendesigns der 17 bis 19 Zoll großen Aluräder.

Preis: Kia Sorento Facelift (2017) ab 34.490 Euro

Im Detail hat der Kia Sorento Facelift (2017) durchaus ordentlich zugelegt: So erhält der Innenraum sichtlich hochwertigere Materialien, die Premiumflair versprühen sollen. Als Zeichen des Luxus' lässt sich der Geländewagen auch mit einer zweifarbigen Lederaussattung in Schwarz und Beige ordern. Der Fahrer steuert das SUV über ein neu gestaltetes Lenkrad und blickt auf ein Instrumentenpanel in neuem Design. Auch das Infotainmentsystem mit dem Achtzoll-Touchscreen-Display hat von der Überarbeitung profitiert, lässt sich via Apple Car Play und Android Auto mit dem Smartphone verbinden, das in einer induktiven Ladestation Saft erhält. Optional bieten die Koreaner für den Kia Sorento Facelift (2017) auch eine 640 Watt starke Soundanlage von Hamann/Kardon mit zehn Lautsprechern an.

Zwei Motoren für den Sorento Facelift (2017)