4:2 für das Team Elektro

Wohin die Reise für viele Autohersteller derzeit geht, veranschaulichen die Kia-Neuheiten 2024 sehr gut: Unter den sechs neuen Modellen finden sich vier Elektroautos, aber nur zwei Modellpflegen für Verbrenner.​

Sechs Neuheiten hat Kia für 2024 in petto: vier neue respektive überarbeitete Elektroautos sowie Facelifts für zwei Verbrenner-Derivate. So baut die Hyundai-Schwestermarke ihr Elektro-Portfolio 2024 mit den drei gänzlich neuen Modellen EV3, EV4 und EV5 aus und ergänzt es um das EV6 Facelift. Gemäß der Nummerierung ist der "3er" das kleinste Modell aus diesem Reigen, der EV5 das größte. Letzterer ist bereits im Serientrimm vorgestellt worden und wird zumindest laut chinesischer Datenblätter in drei Varianten verfügbar sein: als Basismodell mit Frontantrieb, 160 kW und 530 km Reichweite, mit größerer Batterie und 720 km Aktionsradius sowie als Allradler und einer Systemleistung von 230 kW (313 PS). Später folgt noch ein sportliches GT-Modell. Preislich auf Augenhöhe mit dem Tesla Model Y, könnte der Marktstart in Europa noch 2024 erfolgen.

Das Kia Picanto Facelift (2024) im Fahrbericht (Video):

Neuheiten: Das sind alle neuen Kia-Modelle 2024

Sowohl das Kia Picanto- als auch das Kia Sorento Facelift adaptieren das mit den EV-Modellen eingeführte, überarbeitete Markendesign und erhalten ein sichtbar aufgefrischtes Interieur. An den Antrieben tut sich hingegen wenig. Während diese beiden Modelle also Menschen abholen, denen die E-Mobilität noch nicht zusagt oder schlicht zu teuer ist, sollen die beiden Elektroautos Kia EV3 und EV4 die elektrische Modellpalette der Marke nach unten ausbauen. Wir sprechen von einem elektrischen Kompakten mit SUV-Anleihen sowie einem kompakten Crossover, der verdächtig dem EV6 nacheifert, der seinerseits überarbeitet wurde. Während ersterer noch "nur" als Studie existiert, ist letzterer bereits zum Preis ab 35.990 Euro (Stand: August 2024) erhältlich.