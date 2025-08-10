close
Schön, dass du auf unserer Seite bist! Wir wollen dir auch weiterhin beste Unterhaltung und tollen Service bieten.
Danke, dass du uns dabei unterstützt. Dafür musst du nur für www.autozeitung.de deinen Ad-Blocker deaktivieren.
Geht auch ganz einfach:
Schon fertig!
Alle Infos zum Fiat Ducato

Karmann Davis 620 LS (2025): Fiat-Camper mit Einzelbetten

Victoria Zippmann Leitende Redakteurin

Karmann-Mobil bringt zum Modelljahr 2026 den aufgewerteten Davis 620 LS. Der 6,36 m lange Campervan kombiniert Einzelbetten, Festbad und Dieselheizung mit einer überarbeiteten Ausstattung.

Hinweise zu den Affiliate-Links
Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.
Karmann Davis 620 LS (2025) steht auf einem Platz mit Aussicht auf eine weite Ebene und Dörfer.
Karmann Davis 620 LS (2025)

Das neue Außendekor mit silbernem Grafik-Element ist serienmäßig bei allen Davis Lifestyle-Modellen.

Foto: Karmann Mobil
Der Wohnraum des Karmann Davis 620 LS (2025) vom Fahrerhaus aus gesehen.
Karmann Davis 620 LS (2025)

Die Sitzgruppe besteht aus drehbaren Fahrerhaussitzen und einer Zweierbank.

Foto: Karmann Mobil
Die Sitzgruppe des Karmann Davis 620 LS (2025) von der Küchenzeile aus gesehen.
Karmann Davis 620 LS (2025)

LED-Leuchten oberhalb der Oberschränke sorgen für eine gleichmäßige Ausleuchtung.

Foto: Karmann Mobil
Die Küchenzeile des Karmann Davis 620 LS (2025) mit geöffneter Schublade und ausgeklappter Arbeitsplatte.
Karmann Davis 620 LS (2025)

Die Küche bietet einen Zweiflammkocher, Spüle und 84-l-Kompressorkühlschrank.

Foto: Karmann Mobil
Das Bad im Karmann Davis 620 LS (2025).
Karmann Davis 620 LS (2025)

Das Bad im Davis 620 LS verfügt über eine abgetrennte Duschzone.

Foto: Karmann Mobil
Das Bett des Karmann Davis 620 LS (2025) durch die geöffnete Hecktür gesehen.
Karmann Davis 620 LS (2025)

Die Verbindungsmatratze über dem Gang ist als Zubehör erhältlich.

Foto: Karmann Mobil
Blick ins Heck des Karmann Davis 620 LS (2025) durch die beiden geöffneten Hecktüren. Der Camper hat einen doppelten Boden, die Betten sind aufgebaut.
Karmann Davis 620 LS (2025)

Der Stauraum unter den Heckbetten ist von außen und innen zugänglich.

Foto: Karmann Mobil
Blick ins Heck des Karmann Davis 620 LS (2025) durch die beiden geöffneten Hecktüren. Der Camper bietet das Maximum an Stauraum durch hochgeklappte Lattenroste und einen einfachen, tiefen Ladeboden.
Karmann Davis 620 LS (2025)

Der variable Doppelboden erlaubt den Transport auch größerer Gegenstände.

Foto: Karmann Mobil
Inhalt
  1. Preis: Karmann Davis 620 LS (2025) ab 59.990 Euro
  2. Innenraum im Davis Lifestyle neu konzipiert
  3. Basisfahrzeug: Fiat Ducato

 

Preis: Karmann Davis 620 LS (2025) ab 59.990 Euro

Der Karmann Davis 620 Lifestyle (2025) verbindet Komfort und modernisierte Ausstattung mit einer soliden Fiat Ducato-Basis. Der Grundpreis des 620 LS liegt bei 59.990 Euro (Stand: Juni 2025). Der kleinste Davis LS mit identischer Motorisierung ist bereits ab 55.700 Euro erhältlich.
Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Tipps zum Wohnmobilkauf im Video:

 
 

Innenraum im Davis Lifestyle neu konzipiert

Das Wohnraumkonzept des Davis 620 Lifestyle wurde für das Modelljahr 2026 neu abgestimmt. Die Möblierung ist auf eine klare Raumaufteilung ausgelegt. Die Sitzgruppe besteht aus zwei drehbaren Fahrerhaussitzen und einer Bank. Der serienmäßige Tisch ist mit einer klappbaren Erweiterung ausgestattet. Beleuchtung und Energiemanagement werden über ein digitales Bordpanel gesteuert. Die Raumbeleuchtung erfolgt über mehrere LED-Leuchten mit Dimmerfunktion. Hier erklären wir, wie sich indirekte Beleuchtung selbst einfach nachrüsten lässt. Die Küche ist mit einem zweiflammigen Kocher, einer Spüle und einem Kompressorkühlschrank mit 84 l Volumen ausgestattet. Die Arbeitsfläche besteht aus einem widerstandsfähigen Verbundmaterial. Eine größere Kühlschrankvariante mit 138 l ist optional erhältlich.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:

Testsieger
Amazon
Uebler Heckträger i21 Z mit 60° Abklappwinkel
849.95 €
Zum Produkt
Sehr empfehlenswert
AL-KO Prosafe Radkralle - Stahl- & Alufelgen 13 - 17 Zoll
Fritz Berger
AL-KO Prosafe Radkralle - Stahl- & Alufelgen 13 - 17 Zoll
219.00 €
Zum Produkt
Testsieger
Amazon
Garmin BC 50 Night Vision Rückfahrkamera
263.19 €
299.99 €
-12%
Zum Produkt
Sehr empfehlenswert
Amazon
DJI Power 1000 tragbare Powerstation
699.00 €
999.00 €
-30%
Zum Produkt
Sehr empfehlenswert
Amazon
Niu KQi100P E-Scooter
279.99 €
339.99 €
-18%
Zum Produkt
Testsieger
Amazon
Brennenstuhl LED Akku Campinglampe CAL 1
38.94 €
46.99 €
-17%
Zum Produkt
Sehr empfehlenswert
Amazon
Kärcher VC 6 Cordless ourFamily Akku-Staubsauger
250.08 €
Zum Produkt
Testsieger
Amazon
Mobicool ME27 thermoelektrische Kühlbox, 26 Liter
57.19 €
64.78 €
-12%
Zum Produkt
Sehr empfehlenswert
Amazon
GLORIA Kohlenmonoxidmelder KO2D
19.49 €
Zum Produkt
Sehr empfehlenswert
Dekalin Dekasyl MS-8, Scheibenklebstoff, 290 ml
Fritz Berger
Dekalin Dekasyl MS-8, Scheibenklebstoff, 290 ml
26.70 €
Zum Produkt

Einzelbetten und doppelter Boden

Ein Blick in den Grundriss zeigt zwei Einzelbetten im Heck mit Liegeflächen von 1950 x 800 mm und 1860 x 800 mm. Die Schlafplätze sind mit Tellerfedersystemen unterlüftet. Unterhalb der Betten befindet sich Stauraum, der von innen und außen zugänglich ist. Wird noch mehr Platz benötigt, lassen sich die Lattenroste zu den Seiten klappen, der doppelte Boden ist variabel nutzbar. Wie man im Camper clever Stauraum nutzt, erklären wir hier.

Der Wohnraum des Karmann Davis 620 LS (2025) vom Fahrerhaus aus gesehen.
Foto: Karmann Mobil

Das kompakt ausgeführte Bad verfügt über eine Duschwand zur Abtrennung von Waschbecken und Duschbereich. Eingebaut sind eine elektrische Kassettentoilette und eine separate Duscharmatur. Ein Fenster sorgt für Belüftung. Zum Ausstattungsumfang zählen außerdem ein isolierter und beheizbarer Abwassertank, eine Truma Combi 4-Dieselheizung für Raumwärme und Warmwasser sowie eine LED-Außenleuchte.

Ähnliche Wohnmobile:

 

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Der Karmann Davis 620 LS (2025) basiert auf dem Fiat Ducato mit 2,2-l-Dieselmotor. Serienmäßig leistet die Maschine 140 PS (103 kW), gegen Aufpreis ist auch eine Variante mit 180 PS (132 kW) erhältlich. Das zulässige Gesamtgewicht beträgt 3500 kg. Der Kraftstofftank fasst 90 l, hinzu kommt ein 19-l-AdBlue-Tank. Die Außenlänge liegt bei 6,36 m, die Fahrzeughöhe bei 2,68 m. Im Innenraum erreicht der Camper eine Stehhöhe von 1,9 m. Der Radstand beträgt rund vier Meter. Für das Fahrerassistenzsystem stehen je nach Ausstattung verschiedene Optionen zur Verfügung. Dazu gehören ein Pre-Collision-Assistent und ein Seitenwindassistent. Auch weitere Systeme wie ein Totwinkelassistent oder eine Rückfahrkamera sind bestellbar. Die Modellpflege für 2026 umfasst ein überarbeitetes Außendekor. An der Seitenwand befindet sich das neue Markenzeichen der Baureihe: ein stilisiertes Wagenrad auf silbernem Hintergrund.

Tags:
Gewinnspiel Caravan Salon 2022
Caravan Salon-Tickets gewinnen
Fünfmal zwei Eintrittskarten
Produkttipp Mädchen auf der Rücksitzbank eines Autos beim Bedienen eines Tablets in einer Tablet-Halterung, fotografiert von hinten mit Blick auf Mädchen und Person am Steuer.
AUTO ZEITUNG empfiehlt:
Tablethalter
AUTO ZEITUNG Gewinnspiele
AUTO ZEITUNG-Gewinnspiele
Mitmachen und gewinnen
Copyright 2025 autozeitung.de. All rights reserved.