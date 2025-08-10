Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Preis: Karmann Davis 620 LS (2025) ab 59.990 Euro

Der Karmann Davis 620 Lifestyle (2025) verbindet Komfort und modernisierte Ausstattung mit einer soliden Fiat Ducato-Basis. Der Grundpreis des 620 LS liegt bei 59.990 Euro (Stand: Juni 2025). Der kleinste Davis LS mit identischer Motorisierung ist bereits ab 55.700 Euro erhältlich.

Innenraum im Davis Lifestyle neu konzipiert

Das Wohnraumkonzept des Davis 620 Lifestyle wurde für das Modelljahr 2026 neu abgestimmt. Die Möblierung ist auf eine klare Raumaufteilung ausgelegt. Die Sitzgruppe besteht aus zwei drehbaren Fahrerhaussitzen und einer Bank. Der serienmäßige Tisch ist mit einer klappbaren Erweiterung ausgestattet. Beleuchtung und Energiemanagement werden über ein digitales Bordpanel gesteuert. Die Raumbeleuchtung erfolgt über mehrere LED-Leuchten mit Dimmerfunktion. Hier erklären wir, wie sich indirekte Beleuchtung selbst einfach nachrüsten lässt. Die Küche ist mit einem zweiflammigen Kocher, einer Spüle und einem Kompressorkühlschrank mit 84 l Volumen ausgestattet. Die Arbeitsfläche besteht aus einem widerstandsfähigen Verbundmaterial. Eine größere Kühlschrankvariante mit 138 l ist optional erhältlich.

Einzelbetten und doppelter Boden

Ein Blick in den Grundriss zeigt zwei Einzelbetten im Heck mit Liegeflächen von 1950 x 800 mm und 1860 x 800 mm. Die Schlafplätze sind mit Tellerfedersystemen unterlüftet. Unterhalb der Betten befindet sich Stauraum, der von innen und außen zugänglich ist. Wird noch mehr Platz benötigt, lassen sich die Lattenroste zu den Seiten klappen, der doppelte Boden ist variabel nutzbar. Wie man im Camper clever Stauraum nutzt, erklären wir hier.

Das kompakt ausgeführte Bad verfügt über eine Duschwand zur Abtrennung von Waschbecken und Duschbereich. Eingebaut sind eine elektrische Kassettentoilette und eine separate Duscharmatur. Ein Fenster sorgt für Belüftung. Zum Ausstattungsumfang zählen außerdem ein isolierter und beheizbarer Abwassertank, eine Truma Combi 4-Dieselheizung für Raumwärme und Warmwasser sowie eine LED-Außenleuchte.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Der Karmann Davis 620 LS (2025) basiert auf dem Fiat Ducato mit 2,2-l-Dieselmotor. Serienmäßig leistet die Maschine 140 PS (103 kW), gegen Aufpreis ist auch eine Variante mit 180 PS (132 kW) erhältlich. Das zulässige Gesamtgewicht beträgt 3500 kg. Der Kraftstofftank fasst 90 l, hinzu kommt ein 19-l-AdBlue-Tank. Die Außenlänge liegt bei 6,36 m, die Fahrzeughöhe bei 2,68 m. Im Innenraum erreicht der Camper eine Stehhöhe von 1,9 m. Der Radstand beträgt rund vier Meter. Für das Fahrerassistenzsystem stehen je nach Ausstattung verschiedene Optionen zur Verfügung. Dazu gehören ein Pre-Collision-Assistent und ein Seitenwindassistent. Auch weitere Systeme wie ein Totwinkelassistent oder eine Rückfahrkamera sind bestellbar. Die Modellpflege für 2026 umfasst ein überarbeitetes Außendekor. An der Seitenwand befindet sich das neue Markenzeichen der Baureihe: ein stilisiertes Wagenrad auf silbernem Hintergrund.