Gekocht wird auf einem in Fahrtrichtung rechts positionierten Küchenblock, in den ein Zweiflammen-Gasherd integriert ist.

Preis: Kabe Van 690 LB 2WD (2025) ab 128.700 Euro

Groß denken und planen können sie, die Schwed:innen von Kabe! Der vor allem für individuelle konfigurierbare XXL-Wohnwagen im Premiumsegment bekannte Campingfahrzeug-Hersteller aus Skandinavien tritt beim Kabe Van 690 LB 2WD (2025) auf Mercedes Sprinter-Basis mit dem erklärten Vorsatz an, zu zeigen, dass sich diese Marken-DNA 1:1 in die Klasse der Campervans übertragen lässt. Mit einer zulässigen Gesamtmasse von 4100 kg und einer Außenlänge von 6970 mm ist der Caravan für unterschiedlichste Einsatzzwecke und Reisebedingungen geeignet. Allerdings erfordert er einen Führerschein, der über die Pkw-Fahrerlaubnis der Klasse B hinausgeht (alles zum Führerschein der Klasse B in unserer Übersicht). Der Premiumanspruch freilich ist auch beim Kabe-Kastenwagen derselbe geblieben. Das spiegelt sich auch im Preis von 128.700 Euro (Stand: Mai 2025).

Innenraum: Praktisch und isoliert bis auf Tiefkühltemperatur

Für das Geld bietet der Kabe Van 690 LB 2WD (2025) einen funktionalen Innenraum, der sich aufgrund seiner Ausbauart und des variablen Grundrisses für eine Ganzjahresnutzung geradezu aufdrängt. Mit patentierten Isolierungslösungen und Wandstärken zwischen 35 und 50 mm sowie der wasserführenden Fußbodenheizung AGS II Pro inklusive Doppelboden ist er sowohl im Sommer als auch im Winter gut nutzbar. Das neue Heizsystem, das zum Patent angemeldet ist, bietet durch vier Heizschlingen eine optimierte Erwärmung des Wohnmobils (so die passende Heizung fürs Wohnmobil finden). Diese Heizschlingen sind in Aluminiumrohren verlegt und reichen bis zum Einstieg, zur Küchenbank und zur Toilette. Wärmeleitbleche sorgen dafür, dass die Wärme gleichmäßig über den gesamten Fußboden verteilt wird, wodurch ein komfortableres Raumklima geschaffen wird.

Foto: Kabe

Besonders stolz ist der schwedische Hersteller zudem auf die an Bord befindliche, leistungsstarke Zentralheizung. Der Heizkessel Alde Compact 3030 verfügt über eine Heizleistung von 5,5 kW im Gasbetrieb sowie ein zusätzliches Elektromodul mit 3 kW Heizleistung extra. Das gesamte Heizungssystem ist über ein Zentraldisplay mit Touchscreen steuerbar. Es hat eine Umwälzpumpe für den 12-V-Betrieb, einen integrierten Boiler und ein separates Ausdehnungsgefäß.

Doch nicht nur im tiefsten schwedischen Winter ist es schön gemütlich an Bord des für einen Kastenwagen beachtliche 2020 mm breiten Kabe Van 690 LB 2WD (2025). Auch optisch herrscht an Bord ein hoher Wohlfühlfaktor. Der gesamte Innenraum ist im hellen Holzdekor "Atlas Zeder" verkleidet. Die Küchen-Oberschranktüren in Grau-Laminat sowie die Arbeits- und Tischplatten in Diamond White hinterlassen einen modernen Eindruck. Gekocht wird an einem Zweiflammen-Gasherd (die besten Camping-Gaskocher in unserem Test) mit elektrischer Zündung. Der Kompressor-Kühlschrank fasst standardmäßig 70 l. Details wie die Dunstabzugshaube mit integriertem Innenluftfilter sollen das Kochen auch bei witterungsbedingt geschlossenen Fenstern zum Vergnügen machen.

Die beachtliche Stehhöhe von 1,96 m dank des sogenannten "Superhochdachs", das bei einer Außenhöhe von 3050 mm seinem Namen durchaus alle Ehre macht, trägt ihren Teil zu einem großzügigen Raumgefühl bei. Der Van ist mit vier Gurt- und vier Schlafplätzen ausgestattet, was ihn auch für Campingreisen von Familien oder kleinen Gruppen geeignet erscheinen lässt. Ein Panoramafenster und isolierte Frisch- und Abwassertanks von je 82 l Fassungsvermögen (so den richtigen Wassertank fürs Wohnmobil finden) tragen ihren Teil zum Wohlfühlfaktor und der Ganzjahresnutzbarkeit bei. Im Winter soll der Kabe Van 690 LB 2WD (2025) wie alle Kabe-Camper uneingeschränkt wintertauglich und auch Temperaturen unterhalb der -15 °C-Grenze nicht scheuen brauchen.

Foto: Kabe

Im Heckschlafzimmer finden zwei Mitreisende in einem umklappbaren Doppel-Längsbett auf einer Liegefläche von 1,63 x 1,93 m Platz. Zwei Kinder oder beim Platzbedarf sehr genügsame Erwachsene können zudem noch auf der zum Behelfsbett umbaubaren Sitzgruppe in der Essecke im Format 0,60 x 1,60 m nächtigen. Das Bad ist ein klassisches Schwenkbad, dessen Trennwand die Dusche sowie die Toilette mit Waschbecken abteilt.

Basisfahrzeug: Mercedes Sprinter

Der Kabe Van 690 LB 2WD (2025) basiert auf dem Sprinter von Mercedes. Angetrieben wird er von einem Vierzylinder-Dieselmotor, der 170 PS (125 kW) leistet und die Euro 6-Umweltstandards erfüllt. Ein Neunstufen-Automatikgetriebe (So sind Automatikgetriebe technisch aufgebaut) und der Heckantrieb unterstützen Pkw-haftes Fahrverhalten. Ein Allradantrieb steht mit der höheren, 190 PS (140 kW) leistenden Motorvariante gegen einen zunächst nicht genannten Aufpreis als Option zur Verfügung.

Der Schweden-Van ist mit zahlreichen aktiven Fahrassistenzsysteme ausgestattet, die ihn auch sicherheitstechnisch auf Höhe der Zeit bringen. Darunter sind ein Geschwindigkeitsassistent, Seitenwindassistent und ein Totwinkel-Assistent. Ebenfalls Teil des Serienpakets sind Parksensoren (so Parksensoren und andere Einparkhilfen nachrüsten), Regen- und Dämmerungsassistent sowie eine elektrische Feststellbremse.

Für Fahrten abseits befestigter Straßen steht ein Offroad-Paket inklusive Allradantrieb zur Verfügung. Ist dieses an Bord, findet das durch den Namenszusatz "4WD" Ausdruck. Der dann Kabe Van 690 LB 4WD (2025) genannte Kastenwagen bietet dann ein überarbeitetes Außendesign, 18-Zoll-Räder mit grobstolligen Reifen sowie Kotflügelverbreiterungen und einen Frontbügel. Eine optionale elektrische Seiten-Trittstufe für einfacheren Ein- und Ausstieg kann ebenfalls gegen Aufpreis geordert werden.